Команда Президента играет со сборной Минской области! Что происходит на льду республиканских соревнований по хоккею?

Новости Беларуси. Республиканские соревнования по хоккею с шайбой среди любительских команд продолжаются в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В эти минуты на льду «Олимпик Арены» скрестили клюшки команды Президента и Минской области.

В турнирной таблице команда центрального региона сейчас на втором месте, а дружина Президента – на четвертом. К слову, именно хоккеистам из Минской области бессменный лидер состязаний – команда главы государства – однажды уступила титул чемпиона. И это был единственный в истории турнира случай, когда главный трофей – Кубок победителя – сменил хозяина. Повторится ли триумф минчан в 2022 году, покажет время.

Но однозначно можно говорить, что соревновательный дух зашкаливает. Уже в первом периоде болельщики увидели и красивые шайбы, и упорную борьбу. Долго счет на табло оставался 0:0, но за 6 минут до окончания первого периода ворота соперника распечатал бомбардир команды Президента Андрей Костицын.

Турнир любителей хоккея – отличная возможность увидеть в деле легенд этой игры, уже завершивших карьеру.

Максим Слыш, нападающий команды Минской области:

Хорошие скорости. Очень много на самом деле профессионалов, больших для Беларуси, играет у противника, поэтому нам приходится тяжело. Но, я думаю, мы подстроимся еще, немножко добавим больше скорости и постараемся оказать достойное сопротивление. Будем надеяться, конечно, тоже на победу. Это замечательный большой праздник, особенно для хоккеистов. Конечно, приятно, когда трибуны полные, играет музыка. Зрители действительно относятся с уважением и вниманием к хоккеистам.

Максим Парфеевец, нападающий команды Президента Беларуси:

Равная игра. Нам чуть больше сейчас повезло, но сыграли только отрезок 20 минут. Еще два периода впереди, рано еще что-то загадывать. Отличная атмосфера. Совсем недавно закончил с хоккеем профессиональным и рад очень очутиться в такой атмосфере, где поддерживают, болеют. И поддерживают такой хоккей.