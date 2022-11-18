Женская сборная Беларуси по волейболу уступила «Локомотиву-СШОР»

Матч выдался непростым. Упорная игра ожидала наших девушек в каждом сете. В итоге дело дошло до тай-брейка, в котором сначала соперницы вырвались вперед. Но белоруски сумели совершить небольшой камбэк. Появилась надежда на победный исход поединка. Однако дожать россиянок, к сожалению, так и не получилось. Следующую встречу в рамках турнира девушки проведут 19 ноября против «Ленинградки».