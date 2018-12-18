«Надо спать в пороге, мяч под голову». Александр Лукашенко о ситуации в белорусском футболе

В спорте важен результат. Если говорить о летних соревнованиях, то его почти нет, . Есть успехи у команд по гребле на байдарках и каноэ, прыжкам на батуте, борьбе, теннисе. В остальном – провал. Футбол вообще просто слезы.

Новости Беларуси. 18 декабря Президент Александр Лукашенко провел совещание по вопросам развития летних видов спорта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Поручений касательно спорта в Беларуси было множество.

Юрий Вергейчик, генеральный секретарь ассоциации «Белорусская федерация футбола»:

Если мы берем лучшие времена Советского Союза, я –воспитанник динамовской школы – попал в минское «Динамо» в конце 80-х. У нас было 25 ставок, и мы целенаправленно готовили футболистов. 25 футболистов. Вся страна на них работала, на эти 25 ставок, на эту команду.

Вот сейчас задаю вопрос, пришел тренером юношеской сборной, говорю: «Объясните мне, сколько у вас футболистов, которых вы готовы передать сегодня в молодежную сборную?». Один тренер называет в старшем возрасте 11, другой – 15. Откуда цифра 49? Это хаос.

В моем понимании тренер должен прийти в национальную сборную, четко определить 25 футболистов и целенаправленно их готовить.

«Есть результат – есть работа, нет результата – зря потратили деньги»: Президент Беларуси о развитии летних видов спорта