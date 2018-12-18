Ирина Лепарская: «Не будет спортсменов, если не будет тренеров-профессионалов»

Ирина Лепарская, главный тренер национальной команды Беларуси по художественной гимнастике: Тренер – это штучный товар. Можно открывать сколько угодно дворцов, можно строить сколько угодно футбольных полей, можно строить сколько угодно залов, но не будет спортсменов, если не будет тренеров-профессионалов, тренеров с большой буквы. Был Малофеев – был футбол. Был Спартак Миронович – был гандбол.

Ирина Лепарская:

Наши девочки, чтобы четыре года выучиться на тренера, должны где-то работать. Вот они работают в общей гимнастике. За четыре года, приходя ко мне в зал, сидя рядом со мной, судя мои соревнования, они начинают понимать такую простую истину: «Зачем мне такая ответственность? Зачем мне такая головная боль? Зачем мне такая нагрузка? Ирина Юрьевна, я поняла, как там легко и хорошо. Пошел, два часа проработал. Денег больше, ответственности никакой. Может быть, я приду к вам через четыре года».

Если через четыре года хоть одна из десяти придет, я буду счастлива. Но, как мы выяснили, ни одна не придет. Дайте нам возможность девочкам, которые заканчивают активный спорт, это их 11 класс или училище наше, с первого же дня стать помощником тренера. Может быть, рассмотрите такую возможность, как тренер-стажер. Я уже обращалась. Это всё не на моем уровне должно решаться. Если я смогу каждому из своих уже состоявшихся тренеров вырастить такую вертикаль, начиная с 1 курса, то я буду спокойна, что вид спорта будет развиваться.