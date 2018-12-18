Александр Лукашенко: Вторые Европейские игры – это экзамен

Новости Беларуси. Новости Беларуси. О проблемах, перспективах и командной работе: отечественный спорт – в центре внимания Президента. 18 декабря состоялся обстоятельный разговор о состоянии дел и развитии отрасли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. «Есть результат – есть работа, нет результата – зря потратили деньги»: Президент Беларуси о развитии летних видов спорта Как подчеркнул Александр Лукашенко, в Беларуси всегда уделяли и будут уделять большое внимание развитию спорта – это национальная идея. Однако зачастую затраты не сопоставимы с результатами. Поэтому жесткое требование главы государства – деньги, вложенные в спорт, должны быть использованы максимально эффективно. Корреспондент Евгений Горин продолжит. Спортивная магия объединяет людей. Ну а победы атлетов способны поднять настроение всей стране.

Как раз поэтому спортивные трансляции с мировых первенств собирают миллионы зрителей и на стадионах, и у телевизоров. Люди ждут и голов, и медалей. Другими словами – праздника.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Спорт – это основа идеологии. Без болтовни, без разговоров. Выходит один спортсмен или группа спортсменов (не так, как наши хоккеисты недавно «порадовали народ» – что одна, что вторая сборная), и в честь этого спортсмена – считай всего народа и всей страны – звучит государственный гимн. Как это поднимает настроение людей, вы это знаете. Вот причина особого внимания государства и моего к спорту. Ирина Лепарская: «Не будет спортсменов, если не будет тренеров-профессионалов» У Беларуси впереди большой спортивный праздник. С одной стороны, речь о II Европейских играх-2019. Внимание спортивных болельщиков будет обращено на нашу страну. С другой стороны, это ответственный экзамен: как проведешь соревнования, такое и мнение будет о стране в целом. Ну а сами белорусы, разумеется, ожидают медалей. А еще через год – в 2020 году – Олимпиада в Токио.

Александр Лукашенко:

Не менее важен и спортивный результат. На домашних аренах, при поддержке белорусских зрителей наши атлеты просто обязаны продемонстрировать свои лучшие способности. Это касается и 2020 года в Токио. Надо побеждать! Народ устал ждать результатов в этой сфере. Вторые Европейские – это экзамен.