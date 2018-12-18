«Есть результат – есть работа, нет результата – зря потратили деньги»: Президент Беларуси о развитии летних видов спорта
Новости Беларуси. Деньги, которые государство вкладывает в спорт, должны быть использованы максимально эффективно. Такое требование озвучил Президент Беларуси и глава Национального олимпийского комитета во время совещания, на котором обсуждалось положение дел в летних видах спорта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко подчеркнул, что в Беларуси всегда уделяли и будут уделять большое внимание развитию спорта – это национальная идея. Но зачастую вложения не сопоставимы с результатами. Слишком редко звучит победный гимн нашей страны на мировых первенствах. Между тем, нас ждут большие спортивные экзамены – II Европейские игры и Олимпийские игры в Токио. Здесь белорусские атлеты должны показать достойные результаты.
Президент отметил что, спорт – это не лотерея, а успех в нем строится на профессиональной работе тренеров, спортсменов, врачей и ученых. В стране должны быть созданы условия для их комфортной работы и обеспечен достойный заработок. Но государство будет поддерживать только тех, кто показывает результат.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Главный показатель – высокий спортивный результат. Все остальное – болтовня никому не нужная. Есть результат – есть работа, нет результата – зря потратили деньги.
Будем откровенны: в летних видах этот результат не тот, на который страна вправе рассчитывать с учетом уровня поддержки этой сферы. Притом очень мягко сказано. Достойно выступают лишь команды – относительно достойно – по гребле на байдарках и каноэ, прыжкам на батуте, некоторым видам борьбы. Вроде бы теннисистки неплохо провели сезон, но вопросов стало и к этому виду спорта не меньше. А стрельба, а гимнастика, а легкая атлетика, фехтование, гребля академическая, плавание? Я перечислил то, где мы имели огромное количество медалей. Пенять не на кого при этом – ни тренерам, ни руководителям этих спортивных отраслей.
Почему эти традиционно сильные для нас виды спорта лишь изредка попадают на пьедестал мировых первенств? Игровые виды, судя по всему, вообще туда не стремятся. Я уже сказал о хоккее, примерно то же можно (исключив БАТЭ), сказать о футболе. Гандбол как-то у нас подпрыгнул, а потом то ли громко остановился, или вообще грохнулся – через год посмотрим, это будет видно.
Интересная закономерность: чем больше внимания уделяем виду спорта – тому же хоккею, футболу, гандболу немало в последнее время построено залов… Играйте, показывайте результаты! Где они? Чемпионат Европы среди девушек закончился, там хоть плашечка была видна «Беларусь»?
Александр Лукашенко также заявил о недопустимости использования допинга при подготовке спортсменов. Она должна основываться на авторских методиках и профессионализме тренеров. Сегодня большинство выпускников Университета физкультуры не работают по специальности, хотя государство тратит деньги на подготовку тех, кто даже не собирается тренировать будущих чемпионов. Президент заявил, что такой подход просто недопустим.