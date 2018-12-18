«Есть результат – есть работа, нет результата – зря потратили деньги»: Президент Беларуси о развитии летних видов спорта

Новости Беларуси. Деньги, которые государство вкладывает в спорт, должны быть использованы максимально эффективно. Такое требование озвучил Президент Беларуси и глава Национального олимпийского комитета во время совещания, на котором обсуждалось положение дел в летних видах спорта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко подчеркнул, что в Беларуси всегда уделяли и будут уделять большое внимание развитию спорта – это национальная идея. Но зачастую вложения не сопоставимы с результатами. Слишком редко звучит победный гимн нашей страны на мировых первенствах. Между тем, нас ждут большие спортивные экзамены – II Европейские игры и Олимпийские игры в Токио. Здесь белорусские атлеты должны показать достойные результаты. Президент отметил что, спорт – это не лотерея, а успех в нем строится на профессиональной работе тренеров, спортсменов, врачей и ученых. В стране должны быть созданы условия для их комфортной работы и обеспечен достойный заработок. Но государство будет поддерживать только тех, кто показывает результат.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Главный показатель – высокий спортивный результат. Все остальное – болтовня никому не нужная. Есть результат – есть работа, нет результата – зря потратили деньги. Будем откровенны: в летних видах этот результат не тот, на который страна вправе рассчитывать с учетом уровня поддержки этой сферы. Притом очень мягко сказано. Достойно выступают лишь команды – относительно достойно – по гребле на байдарках и каноэ, прыжкам на батуте, некоторым видам борьбы. Вроде бы теннисистки неплохо провели сезон, но вопросов стало и к этому виду спорта не меньше. А стрельба, а гимнастика, а легкая атлетика, фехтование, гребля академическая, плавание? Я перечислил то, где мы имели огромное количество медалей. Пенять не на кого при этом – ни тренерам, ни руководителям этих спортивных отраслей.

Почему эти традиционно сильные для нас виды спорта лишь изредка попадают на пьедестал мировых первенств? Игровые виды, судя по всему, вообще туда не стремятся. Я уже сказал о хоккее, примерно то же можно (исключив БАТЭ), сказать о футболе. Гандбол как-то у нас подпрыгнул, а потом то ли громко остановился, или вообще грохнулся – через год посмотрим, это будет видно. Интересная закономерность: чем больше внимания уделяем виду спорта – тому же хоккею, футболу, гандболу немало в последнее время построено залов… Играйте, показывайте результаты! Где они? Чемпионат Европы среди девушек закончился, там хоть плашечка была видна «Беларусь»?