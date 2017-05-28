«Надо найти золотую середину»: какие перемены ожидают белорусский хоккей

Новости Беларуси. На неделе на самом высоком уровне поднималась тема белорусского хоккея. За несколько последних лет государство вложило немалые средства в создание ресурса для подготовки спортсменов. Это и новые ледовые площадки для проведения матчей, и тренировочные базы, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Три года назад Беларусь блистательно провела чемпионат мира по хоккею, заработав немало имиджевых очков. Но вот побед у национальных ледовых команд не так много. Что же тормозит развитие этого вида спорта и как его вывести на новый уровень? У Федерации хоккея теперь новый председатель Семен Шапиро, и, похоже, новая стратегия развития. Есть, например, намерение отказаться от легионеров.

В центре внимания хоккей. Конец сезона. Сборная Беларуси возвращается с чемпионата мира. 13-е место. Но зато Минск в дуэте с Ригой получает право принимать турнир 2021 года. Чемпионат страны. Без сюрпризов. Без конкуренции. Все те же лидеры, все те же аутсайдеры. Минское «Динамо» становится вторым по посещаемости клубом Европы. В плей-офф вышли, но там не блеснули. А, кстати, главная задача флагмана и внутреннего чемпионата – работа на сборную. А там у нас, напомню, предпоследнее место чемпионата мира среди сохранивших прописку в элите. Вот и вы ходит: хоккей в Беларуси по-прежнему любят, хоккеисты надежд не оправдывают.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Результаты наши отвратительные. Мы провалили Олимпийский квалификационный турнир, уступив сборной Словении, которая звезд с неба не хватает. Второй год подряд балансируем на грани вылета из сильнейшей группы на чемпионате мира. Вместо гордости за цвета своего флага после ваших игр болельщики просто возмущаются.

И самое главное – зарплата должна быть минимальная. А то они растопырили пальцы, каждый на «Мерседесе» ездит. А результата нет. Установите нормальную зарплату игроку за игру, а за результат добавьте. И надо существенно призовые и прочее добавлять за результат внутреннего чемпионата. Тогда будут играть здесь.

Поэтому подумайте, какой подарок в 2021 году вы белорусскому народу преподнесете.

Совещание у Президента длилось несколько часов. Обсуждали разные варианты. Как привести уровень хоккея в соответствие с затратами на него и болельщицким интересом. Одни предложения принимались, другие – отвергались, третьи – предстоит доработать. Собрать в план-стратегию развития до 2021 года. Главный показатель уровня хоккея в стране – успехи национальной сборной. Она не впечатлила не только результатом, но и игрой. Лидеров нет. Не хватает не только мастерства, не хватает силы духа. В оценке эксперты сошлись.

Владимир Король, старший тренер хоккейной школы БФСО «Динамо-Минск»:

Чтобы добиться духа победителя, нужно побеждать на ранней стадии. Потому что желание быть всегда первым, оно переходит и во взрослый хоккей.

У хоккейной школы «Динамо» своя формула успеха. В этом сезоне они собрали целую россыпь медалей. Дмитрий Басков вратарскую карьеру закончил в 30 лет из-за травмы. Сейчас он директор детской хоккейной школы. Тренерскую карьеру начал как раз с подрастающего поколения.

Дмитрий Басков, директор СДЮШОР БФСО «Динамо-Минск»:

Сегодня важно обучить детских тренеров, как нам их тренировать, потому что если клубы будут покупать готовых хоккеистов, решать свои задачи и там подпитки не будет, то это и будет продолжаться в такой же тенденции.

Чтобы успешно выступали и клубы, и сборные, начинать нужно как раз с детского спорта. С самого низа пирамиды. Здесь закаляется характер, закладываются основы мастерства и физической подготовки. Так подрастает резерв. И чем больше резерв, тем выше конкуренция и в сборной, и в клубах.

Леонид Булгаков:

Результаты у меня улучшились, но временами бывает то, что не получается. Например, забивать голы, когда выхожу в 1:0, буллиты, обыгрывать не получается.

Для того, чтобы получалось все чаще и лучше, на совещании было принято решение внести корректировки и в сам тренировочный процесс. Добавить узкоспециализированных специалистов: тренер по вратарям, тренер по катанию, тренер по физподготовке. Более того, ведущие школы вместе со спортивными функционерами возьмут под контроль регионы. Помогут наладить работу, обучат методикам. Обещают проработать вопрос и с экипировкой.

Александр Лукашенко:

Что значит мы не можем клюшки детишкам купить? Давно надо привести сюда производители хоккейных клюшек. Они с удовольствием приедут. Открыть производство клюшек. Ладно, для сборной, может, мы не создадим, не сделаем эту клюшку, но для детишек мы запросто можем произвести эти клюшки, и они будут в 10 раз дешевле. Надо свой инвентарь производить, свою одежду. Это же не дело, что Президент сегодня с дизайнерами шьет форму для команды.

Большинству из будущих хоккеистов предстоит играть в национальном чемпионате. Сегодня его уровень недостаточно высок и главная его болезнь – отсутствие конкуренции. Причем болезнь эта уже перешла в хроническую стадию.

Александр Шамко, министр спорта и туризма Республики Беларусь:

Такие результаты матчей, как 16:3, 16:0, говорят об определенном дисбалансе. Не должны финансовая составляющая, бюджеты команд играть, а должно быть мастерство и уровень должен быть сопоставимый. Безусловно и конечно, конкуренция двух-трех команд в республике не делает такому чемпионату ни чести, ни, в общем-то, тех задач, которые он должен решать для подготовки национальных команд.

Из года в год медали разыгрывают одни и те же команды. Хоккейный клуб Брест не из их числа. Существует разделение на так называемую «Большую шестерку» и тех, кто в плей-офф не играл больше пяти лет. Решений этой проблемы несколько. Сейчас обсуждают разные варианты: от сокращения высшей лиги, нового формата регулярного чемпионата до усиления иностранными клубами. Если все-таки пойдут по пути уменьшения числа участников, то есть слабые команды отправят в низший дивизион, Брест как раз окажется под угрозой вылета.

Сергей Щипанов, исполняющий обязанности директора хоккейного клуба «Брест»:

Элитные команды нашего чемпионата считают матчи с нами проходными. Уровень команд должен был быть примерно одинаковым. Потому что сейчас есть шестерка, которая играет в один хоккей, у них определенный бюджет. Я думаю, может быть, максимальную планку по зарплате и минимальную. И в этом пределе чтобы все клубы где-то хотя бы были в равных условиях. Сегодня слишком большая разница.

Парадокс заключается еще и в том, что в той же Брестской области достаточно ледовых дворцов. А вот команд – нет. На это тоже обратили внимание на совещании. Теперь в крупных городах, где есть достойные арены, наладят систему от школы до профессионального клуба. Бобруйск, Орша… Вопрос финансирования, в том числе за счет спонсоров, сейчас будет активно прорабатываться.

Андрей Асташевич, первый вице-президент Национального олимпийского комитета Республики Беларусь:

В первую очередь надо развивать регионы, делать массовыми виды спорта, например, хоккей. Чтобы все катки были загружены детьми. Не взирая, один возраст, два, три, можно собирать в команде разного уровня игроков. Главное, чтобы шло развитие. Дальше мы будем видеть спортсменов, которые прогрессируют, и забирать в региональные центры подготовки и дальше – в республиканские. Но основной вопрос – это массовость.

Ждут изменения и минское «Динамо». Прежде всего речь о легионерах. Сколько уже на эту тему спорили, единого мнения нет. Причем и мировой опыт демонстрирует совсем разные результаты. И тем не менее, если стоит цель развивать собственный хоккей, ставку делать нужно на своих. Высокие зарплаты иностранцев, белорусы на вторых ролях. Как сопоставить эти минусы с опытом и мастерством, которому они могут научить наших игроков?

Михаила Захарова хоккейным болельщикам представлять не надо. Он и игроком был заметным, и тренер авторитетный. А еще славится тем, что всегда готов высказывать свое мнение, даже если с ним согласны немногие. С тем, что от иностранных специалистов в Беларуси – и в тренерских штабах, и в составах команд – надо уходить, согласен. Но постепенно. Речь и о клубах, но прежде всего о национальной сборной.

Михаил Захаров, главный тренер хоккейного клуба «Юность-Минск»:

С приходом иностранных тренеров все развалилось буквально сразу же. Нам говорили, что заграница нам поможет. У нас тренеры НХЛ, канадцы, но я в этом плюса ни одного не увидел. Мы можем что-то взять, поучиться, если они хотят помочь нам. Легионеры есть неплохие, показывают, как к делу относиться надо. Здесь надо найти золотую середину.

Даже сторонники приглашения легионеров признают: сильнейшие работают у себя на родине. К нам приезжают только те, кто не смог реализоваться дома. Лимит на легионеров будет. И с каждым годом его планируют ужесточать. Формулу для минского «Динамо» объявят в ближайшее время.