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Больше конкурентных команд должно быть: как можно решить проблемы белорусского хоккея

27 мая 2017 18:54
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Новости Беларуси. Развитие национального хоккея. Немало обсуждений вызвала игра сборной на чемпионате мира в Париже. Вместе с тем был повод и для радости – Минск и Рига станут хозяевами мирового первенства в 2021 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На неделе о хоккее говорили и на совещании у Президента.

Несмотря на вложения в этот вид спорта, вопросы остаются. Например, амуниция: игроков одевают за рубежом.

Больше конкурентных команд должно быть: как можно решить проблемы белорусского хоккея-1

Эти юные хоккеисты чисто теоретически могут принять участие в домашнем чемпионате мира 2021 года. Пока же свежи переживания за старших коллег.

Владислав Горбачев, воспитанник центра олимпийского резерва Жлобина:
Вся страна ожидала лучшего, все хотели видеть сборную в четвертьфинале. Но уже второй год смотрим, чтобы наши белорусы не вылетели из элиты. Когда узнал, что датчане выиграли у итальянцев, камень с души упал – Беларусь остается в элите.

На неделе  только и разговоров, что о хоккее. На высшем уровне уже озвучен ряд грядущих изменений.

Заниматься хоккеем в Беларуси теперь официально разрешат с 6 лет.

Это мировая практика. Кроме того, планируется обеспечить хоккеистов отечественными клюшками и формой. Это должно сделать хоккей еще более доступным.

Больше конкурентных команд должно быть: как можно решить проблемы белорусского хоккея-4

Евгений Дубков, тренер центра олимпийского резерва Жлобина:
Те же клюшки сделать, они не будут хуже. Да и другие элементы формы, те же перчатки. Думаю, это все можно сделать.

Не просто стоит и ледовый вопрос. Играть хочется и нужно больше.

Больше конкурентных команд должно быть: как можно решить проблемы белорусского хоккея-7

Владимир Василенко, отец воспитанника центра олимпийского резерва Жлобина:
Час, а иногда и 45 минут – это только разогреться. Допустим, в Москве, в Минске по 1,5 часа льда. А здесь 45 минут.

Александр Добриян, СТВ:
Спрос на белорусский лед действительно ажиотажный. Например, площадка в Жлобине круглый год расписана с 6 утра до 12 ночи. В 2017 году принято беспрецедентное решение: не размораживать арену на летний период.

Помимо наших команд, заниматься здесь будут гости из России и Украины. 

Больше конкурентных команд должно быть: как можно решить проблемы белорусского хоккея-10

Кстати, именно в Жлобине льда могло быть вдвое больше. В 2013 году здесь заморозили строительство второй арены. С тех пор снега, дожди и вандалы настойчиво уничтожают готовое на 70 % сооружение. А тем временем действующую ледовую арену в Жлобине делят сразу 12 разновозрастных команд. В хоккей здесь играют не только на льду, но и в коридорах и холлах ледового дворца.

Тем временем вся страна ждет и изменений и в Национальном чемпионате. 

Евгений Дубков:
Больше конкурентных команд должно быть.

Больше конкурентных команд должно быть: как можно решить проблемы белорусского хоккея-13

Владислав Горбачев:
Я считаю, что чемпионат белорусский.

Легионеры должны быть, но их должно быть немного.

Владимир Василенко:
Больше молодых надо. Чтобы молодежь участвовала, чтобы их запускали.

Чтобы перестроиться на новые рельсы, у белорусского хоккея не так много времени. На то, чтобы выковать к домашнему первенству новые кадры, всего четыре года.

# Хоккей Беларуси # Фотофакт # Александр Добриян # Владимир Василенко # Владислав Горбачев # Евгений Дубков

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