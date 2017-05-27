Больше конкурентных команд должно быть: как можно решить проблемы белорусского хоккея

Новости Беларуси. Развитие национального хоккея. Немало обсуждений вызвала игра сборной на чемпионате мира в Париже. Вместе с тем был повод и для радости – Минск и Рига станут хозяевами мирового первенства в 2021 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На неделе о хоккее говорили и на совещании у Президента. Несмотря на вложения в этот вид спорта, вопросы остаются. Например, амуниция: игроков одевают за рубежом.

Эти юные хоккеисты чисто теоретически могут принять участие в домашнем чемпионате мира 2021 года. Пока же свежи переживания за старших коллег. Владислав Горбачев, воспитанник центра олимпийского резерва Жлобина:

Вся страна ожидала лучшего, все хотели видеть сборную в четвертьфинале. Но уже второй год смотрим, чтобы наши белорусы не вылетели из элиты. Когда узнал, что датчане выиграли у итальянцев, камень с души упал – Беларусь остается в элите. На неделе только и разговоров, что о хоккее. На высшем уровне уже озвучен ряд грядущих изменений. Заниматься хоккеем в Беларуси теперь официально разрешат с 6 лет. Это мировая практика. Кроме того, планируется обеспечить хоккеистов отечественными клюшками и формой. Это должно сделать хоккей еще более доступным.

Евгений Дубков, тренер центра олимпийского резерва Жлобина:

Те же клюшки сделать, они не будут хуже. Да и другие элементы формы, те же перчатки. Думаю, это все можно сделать. Не просто стоит и ледовый вопрос. Играть хочется и нужно больше.

Владимир Василенко, отец воспитанника центра олимпийского резерва Жлобина:

Час, а иногда и 45 минут – это только разогреться. Допустим, в Москве, в Минске по 1,5 часа льда. А здесь 45 минут. Александр Добриян, СТВ:

Спрос на белорусский лед действительно ажиотажный. Например, площадка в Жлобине круглый год расписана с 6 утра до 12 ночи. В 2017 году принято беспрецедентное решение: не размораживать арену на летний период. Помимо наших команд, заниматься здесь будут гости из России и Украины.

Кстати, именно в Жлобине льда могло быть вдвое больше. В 2013 году здесь заморозили строительство второй арены. С тех пор снега, дожди и вандалы настойчиво уничтожают готовое на 70 % сооружение. А тем временем действующую ледовую арену в Жлобине делят сразу 12 разновозрастных команд. В хоккей здесь играют не только на льду, но и в коридорах и холлах ледового дворца. Тем временем вся страна ждет и изменений и в Национальном чемпионате. Евгений Дубков:

Больше конкурентных команд должно быть.

Владислав Горбачев:

Я считаю, что чемпионат белорусский.