Команды, воспитанники, зарплаты и тренеры. Итоги совещания у Президента по вопросам развития хоккея в Беларуси

На неделе в Беларусь приезжали представители американской компании «Uber» (это очень известная крупная компания), хвалили наш айтишный потенциал и намерены запустить в Беларуси первые автомобили будущего (без водителей).

В Беларуси много умных голов. Но мало голов в хоккейные ворота. Крылья, ноги, хвосты – все это важно. И программисты, и хоккеисты должны приносить победы. Таков лейтмотив совещания у Президента Лукашенко.

Сам Александр Григорьевич, как глава Национального олимпийского комитета, как практикующий хоккеист и как Президент страны, взволнован ситуацией в хоккее. Евгений Пустовой продолжит тему.

Они взяли кубок НХЛ. Ночной хоккейной лиги. Так в Беларуси негласно называют клуб любительских команд, которые играют после 22.00.

Денис Амочкин, капитан любительской команды по хоккею:

Это не хобби – это стиль жизни. Каждый раз хочется померить, где относительно других. В данном случае – здесь.

Хоккей для страны – что IT-сфера для экономики – стали национальными брендами Беларуси. А эта команда столичных программистов среди лучших хоккеистов-любителей.

Денис Амочкин, капитан любительской команды по хоккею:

Мы начинали идти за этим золотом, когда почти все держались руками за борт. А в этом году нам удалось через ряд мест пройти через пять лет и занять первое место в этой лиге.

Это же еще и корпоративный дух компании сплачивает. А вот сплотить дух нации профессионалам от хоккея не удалось. Столицу мирового первенства 2017 года – Париж – они увидели, но на игровом поле умирать не стали.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Это не борьба, это битва, особенно в хоккее. А мы выходим покататься туда. Какие-то стратегии строим. Вот четырем командам сильнейшим на чемпионате мира сдадим игры, а у тех выиграем. Играть надо прежде всего. И с канадцами, и с россиянами, и со шведами. Играть надо, бороться. Даже если вы проиграете, но сыграете от души, народ простит.

В высшем дивизионе остались, но 13-м местом никого не осчастливили.

На днях портфель главы хоккейной федерации доверили Семену Шапиро. Еще будучи губернатором Гродненской области, он вывел в плей-офф чемпионата страны сразу несколько региональных клубов. Теперь задача та же – масштабы другие. Сборную – в лидеры на мировом уровне.

Александр Лукашенко:

Я не зря губернатора туда отдал. Имейте в виду: вам спокоя не будет. Если только он успокоится, он не будет работать председателем хоккея. Но он не успокоится и вам спокойно не будет. Вы еще не поняли, что я там замыслил.

В Беларуси более 25 специализированных школ и около 5,5 тысяч увлеченных хоккеем юных белорусов, но подходящей замены нет. Пока. Сейчас многие из тех, кто борет за цвета белорусского флага, даже без акцента гимн спеть не могут.

Михаил Захаров, главный тренер хоккейного клуба «Юность»:

С приходом иностранных тренеров просто все развалилось, буквально сразу же. Нам говорили, что заграница нам поможет, у нас тренеры НХЛ, канадцы, но я в этом плюса ни одного не увидел.

Рубить по иностранцам не станут. Новый глава хоккейной федерации предлагает с осени оставить квартет легионеров, а затем сокращать еще по одному в год.

Семен Шапиро, председатель Федерации хоккея Республики Беларусь:

Во многом благодаря легионерам, которые часто являются лидерами команд, растет молодежь. Их присутствие в составе команд повысит уровень внутренней конкуренции.

Хоккеистов будут искать, вернее, растить на внутреннем первенстве. Но и самому чемпионату надо подрасти. Из 22 команд Высшей и Экстралиг только у трети дружин приемлемый результат. Остальные – середнячки. Только, что в хоккейной форме, но не физической. Пропускают за матч по 10-15 шайб. И такой счет не в пользу всего чемпионата. Даже сильные расслабляются.

Александр Шамко, министр спорта и туризма Республики Беларусь:

Не должны бюджеты команд играть, а должно быть мастерство и уровень должен быть сопоставимый. Безусловно и конечно, конкуренция двух-трех команд в республике не делает такому чемпионату ни чести, ни, в общем-то, тех задач, которые он должен решать для подготовки национальных команд.

Решено Экстралигу сделать более конкурентной, на землю, вернее на лед, Второго дивизиона будут спускать сразу четыре команды-аутсайдера. А в целом Вторую лигу как коньки заточат под «молодежь» – пусть обкатывается. А то получается, что даже самые сочные плоды юношеского хоккея могут перезреть.

Михаил Захаров, главный тренер хоккейного клуба «Юность»:

Где 17-летний Лайне играет? В команде мастеров. Где играет Ахов? В команде мастеров. А у нас U-18, U-20 немножко тормозят. Когда среди своих, они, вроде бы, здорово, а когда к мужикам – не тянут. В команде мастеров, однозначно, тренеры быстрее их подготовят, чем в U-20. В этом я не сомневаюсь.

А пока же конкуренция в национальную сборную мала. Поэтому каждому крупному городу – своя дружина. А у клубов должны появиться молодежные филиалы, везде, где построены ледовые дворцы.

Александр Лукашенко:

Когда будет своя команда, будут люди ходить, будут болеть. Это же дух города. И под эту команду – дублирующая команда и детско-юношеская школа. 500 человек должно минимум быть.

По-взрослому подойдут и к решению недетских проблем в юношеском хоккее. Президенту часто дарят клюшки на отечественных предприятиях, а вот создать недорогой символ хоккея не могут, как и пошить форму по приемлемым ценам. Но после совещания лед тронулся.

Александр Лукашенко:

Открыть просто производство клюшек. Ладно, для сборной, может, мы не создадим, не сделаем эту клюшку, но для детишек мы запросто можем произвести эти клюшки, и они будут в 10 раз дешевле. Надо свой инвентарь производить, свою одежду. Это же не дело, что Президент сегодня с дизайнерами шьет форму для команды.

К материальной заинтересованности привяжут и счета на табло, и места в турнирной таблице. Финансирование разделяют на два этапа. Базовую поддержку получают все команды, а вот бонусы – за результат. Как во всем мире.

Александр Лукашенко:

Зарплата должна быть минимальная. За результат платите. И надо существенно призовые и прочее добавлять за результат внутреннего чемпионата. Тогда будут играть здесь. У них зеленые глаза, посмотрите, у всех зеленые глаза. У нас уже нет ни карих, ни голубых, только зелень в глазах.

Михаил Захаров, главный тренер хоккейного клуба «Юность»:

Мои глаза точно не зеленые. На олимпийском турнире в Ванкувере, когда я возглавил сборную Беларуси, работал полгода с этой командой, я вообще работал без контракта.

Тема тренерской мотивации была и остается одним из главных вопросов в развитии хоккея. Вчерашние спортсмены хотят много и сразу. Если тренером, то в «Динамо-Минск». Поручение Президента: условия необходимо создавать везде, а платить тем, у кого глаза горят не из-за денег. И такие есть.

Александр Лукашенко:

Просто пришел человек ответственный, порядок навел. Ну так не жалко человеку взять и помочь, чтобы все видели, что за энтузиазм, за рвение, за то, что человек работает, надо платить.

Дмитрий Басков, директор Минской ДЮСШ по хоккею с шайбой БФСО «Динамо»:

Речь даже идет не о деньгах. Речь идет о том, что есть серьезная спортивная конкуренция. Мы сегодня все в элите, и национальная сборная в элите, но уже сегодня соперничать с топ-6 хоккейными странами нам очень сложно.

Все клубы – в одинаковые условия, без преференций за былые заслуги, а в тренерский процесс внедрить узких специалистов.

Хоккейную пирамиду разрушать не будут, а только заметно переформатируют. Ведь есть у нас победы. Все же в мировом хоккее белорусы смогли обойти даже финнов. Мы вновь с Ригой станем хоккейной столицей чемпионата мира. Главное ведь бороться.

Александр Лукашенко:

Те, кто персонифицирует этот чемпионат, что они выиграли, предложили отказаться от борьбы и отдать Финляндии его. Я категорически отверг эту идею. Коль договорились с латышами, значит надо бороться. Поэтому подумайте, какой подарок в 2021 году вы белорусскому народу преподнесете.

В Беларуси есть своя хоккейная школа и учителя. Президент отмечает: задача Семена Шапиро собрать одиозных сторожил и молодых талантов в одну дружину, которая растопит лед проблем белорусского хоккея, как это делают с катками перед новым сезоном.