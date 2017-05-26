400 игроков из 40 стран: два крупнейших первенства по шахматам пройдут в Минске с 29 мая по 10 июня

Новости Беларуси. С 29 мая по 10 июня более 170 гроссмейстеров сразятся в столичном Дворце спорта за награды чемпионата Европы по шахматам. Всего же в Минск съедутся четыре сотни игроков из 40 стран, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В белорусской команде наиболее высокие шансы на успех у Сергея Жигалко. Кроме того, за хозяев выступят такие сильные мастера, как Владислав Ковалев, Кирилл Ступак, Алексей Александров и Андрей Жигалко.

Параллельно со взрослым континентальным форумом, здесь же, во Дворце спорта, будут соперничать юные шахматисты (в возрасте 8, 10 и 12 лет). С 1 по 5 июня они определят лучших в своих возрастных категориях в рамках чемпионата мира по быстрым шахматам и блицу.

Анастасия Сорокина, председатель Белорусской федерации шахмат:

Особенность этого чемпионата в том, что это быстрые шахматы и блиц, то есть чемпионат проводится в три дня. Первые два дня играются быстрые шахматы (это контроль времени 10 минут плюс 5 секунд на ход). В третий день будет чемпионат мира по блицу. Там контроль времени – 5 минут плюс 2 секунды на ход. То есть достаточно зрелищно, быстро и интересно.