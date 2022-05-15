«Надеюсь, что в России и Беларуси останутся старые правила». Ольга Силкина о современном пятиборье
Новости Беларуси. Белорусские пятиборцы, не выезжая из родных пенатов, добывают золото и серебро. 9 мая в Минске завершился 1-й этап Кубка Павла Леднева, где сильнейшие пятиборцы Беларуси и России боролись за награды. О том, что ожидает спортсменов в ближайшем будущем и какие цели и задачи у белорусов, рассказали председатель Белорусской федерации современного пятиборья Михаил Прокопенко, а также победительница турнира Леднева трехкратная чемпионка мира, двукратная чемпионка Европы Ольга Силкина, сообщили в рубрике «Спорттаймер» программы «Неделя» на СТВ.
Юлия Силипицкая, СТВ:
Ольга, согласны с тем, чтобы в современном пятиборье не было конного вида?
Ольга Силкина, трехкратная чемпионка мира по современному пятиборью:
Я надеюсь, что в России и Беларуси останутся старые правила, мы будем также дальше выступать, тренироваться. Я думаю, если у вас останутся, к нам будут подтягиваться остальные.
Юлия Силипицкая:
Оля, «Леднев» прошел на ура, поздравляю. Что позволило победить?
Ольга Силкина:
Победить помогло то, что мы дома. Я обожаю дома выступать, потому что мы проводим на высшем уровне соревнования.
Юлия Силипицкая:
Это собственное мнение или мнение тех, кто приезжает?
Ольга Силкина:
Это мнение всех спортсменов.
Как конкуренция помогает в спорте?
Юлия Силипицкая:
Конкуренция действительно рождает результат?
Ольга Силкина:
Конкуренция была высокая. Честно говоря, ожидала меньше конкуренции, но наши друзья русские показали, что нельзя расслабляться.
Юлия Силипицкая:
Что было сложнее всего?
Ольга Силкина:
Конь. Я почему-то переживала.
Юлия Силипицкая:
У вас постоянно меняются какие-то правила, новшества. Надо обязательно поблагодарить коня, после того, как ты выполнил программу, потрепать по холке.
Ольга Силкина:
Да. Сейчас поменяли правила, чтобы зрителю было удобнее смотреть. У нас сейчас пять видов, мы должны за 90 минут провести.
Готовятся ли белорусские спортсмены к Олимпийским играм в Париже?
Юлия Силипицкая:
Ольга, а вы на Париж нацелены?
Ольга Силкина:
Нацеливаюсь только на пьедестал, потому что в Токио мне понравились впечатления, но мои эмоции были выше моей готовности. Я настолько была эмоциональная, первые Олимпийские игры. До сих пор мне как-то не очень после этих игр. Да, я очень хочу, чтобы Париж был, но если Парижа не будет, думаю, что какой-нибудь аналог у нас сделают. И мы там победим.
Юлия Силипицкая:
С таким председателем попробуй не победить. Оля, что вам дал спорт?
Ольга Силкина:
Эмоции, адреналин.
Юлия Силипицкая:
И все? Может, статус и уровень?
Ольга Силкина:
В плане поддержки, денег, финансово я особо не смотрю на это. Мне это надо, понятно. Но пока что я получаю эмоции.
Юлия Силипицкая:
Оля, были кумиры? Кто?
Ольга Силкина:
Да, Анастасия Прокопенко.
Юлия Силипицкая:
Почему именно она?
Ольга Силкина:
Есть воля к победе. Я таком возрасте, как она, я даже не представляю, что я буду делать в 36. Я точно, наверное, не буду бегать, но она очень много выигрывала.
О целях: хочу выиграть чемпионат мира
Юлия Силипицкая:
Заметьте, когда родила. Ольга, какая мечта или цель?
Ольга Силкина:
Больше хочу выиграть чемпионат мира, который у нас будет.
Михаил Прокопенко, председатель Белорусской федерации современного пятиборья:
Чемпионат мира у нас в 2021 году забрали необоснованно. Мы его заслуженно получили, у нас его отобрали. Мы уверены, что пройдет время, мы все-таки свой чемпионат мира проведем.
Ольга Силкина:
Я постараюсь выиграть его.
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