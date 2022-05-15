«Надеюсь, что в России и Беларуси останутся старые правила». Ольга Силкина о современном пятиборье

Новости Беларуси. Белорусские пятиборцы, не выезжая из родных пенатов, добывают золото и серебро. 9 мая в Минске завершился 1-й этап Кубка Павла Леднева, где сильнейшие пятиборцы Беларуси и России боролись за награды. О том, что ожидает спортсменов в ближайшем будущем и какие цели и задачи у белорусов, рассказали председатель Белорусской федерации современного пятиборья Михаил Прокопенко, а также победительница турнира Леднева трехкратная чемпионка мира, двукратная чемпионка Европы Ольга Силкина, сообщили в рубрике «Спорттаймер» программы «Неделя» на СТВ. Юлия Силипицкая, СТВ:

Ольга, согласны с тем, чтобы в современном пятиборье не было конного вида?

Ольга Силкина, трехкратная чемпионка мира по современному пятиборью:

Я надеюсь, что в России и Беларуси останутся старые правила, мы будем также дальше выступать, тренироваться. Я думаю, если у вас останутся, к нам будут подтягиваться остальные. Юлия Силипицкая:

Оля, «Леднев» прошел на ура, поздравляю. Что позволило победить? Ольга Силкина:

Победить помогло то, что мы дома. Я обожаю дома выступать, потому что мы проводим на высшем уровне соревнования. Юлия Силипицкая:

Это собственное мнение или мнение тех, кто приезжает?

Ольга Силкина:

Это мнение всех спортсменов. Как конкуренция помогает в спорте? Юлия Силипицкая:

Конкуренция действительно рождает результат? Ольга Силкина:

Конкуренция была высокая. Честно говоря, ожидала меньше конкуренции, но наши друзья русские показали, что нельзя расслабляться. Юлия Силипицкая:

Что было сложнее всего? Ольга Силкина:

Конь. Я почему-то переживала. Юлия Силипицкая:

У вас постоянно меняются какие-то правила, новшества. Надо обязательно поблагодарить коня, после того, как ты выполнил программу, потрепать по холке.

Ольга Силкина:

Да. Сейчас поменяли правила, чтобы зрителю было удобнее смотреть. У нас сейчас пять видов, мы должны за 90 минут провести. Готовятся ли белорусские спортсмены к Олимпийским играм в Париже? Юлия Силипицкая:

Ольга, а вы на Париж нацелены? Ольга Силкина:

Нацеливаюсь только на пьедестал, потому что в Токио мне понравились впечатления, но мои эмоции были выше моей готовности. Я настолько была эмоциональная, первые Олимпийские игры. До сих пор мне как-то не очень после этих игр. Да, я очень хочу, чтобы Париж был, но если Парижа не будет, думаю, что какой-нибудь аналог у нас сделают. И мы там победим. Юлия Силипицкая:

С таким председателем попробуй не победить. Оля, что вам дал спорт?

Ольга Силкина:

Эмоции, адреналин. Юлия Силипицкая:

И все? Может, статус и уровень? Ольга Силкина:

В плане поддержки, денег, финансово я особо не смотрю на это. Мне это надо, понятно. Но пока что я получаю эмоции. Юлия Силипицкая:

Оля, были кумиры? Кто? Ольга Силкина:

Да, Анастасия Прокопенко.

Юлия Силипицкая:

Почему именно она? Ольга Силкина:

Есть воля к победе. Я таком возрасте, как она, я даже не представляю, что я буду делать в 36. Я точно, наверное, не буду бегать, но она очень много выигрывала. О целях: хочу выиграть чемпионат мира Юлия Силипицкая:

Заметьте, когда родила. Ольга, какая мечта или цель? Ольга Силкина:

Больше хочу выиграть чемпионат мира, который у нас будет.