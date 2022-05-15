15 мая белорусы завоевали 9 наград на открытом ЧРБ по велоспорту

Новости Беларуси. 15 мая, в заключительный день открытых республиканских соревнований по велоспорту, белорусы завоевали 9 наград, одна из которых наивысшей пробы, сообщили в рубрике «Спорттаймер» программы «Неделя» на СТВ.

Конкуренцию белорусам создали сильнейшие велогонщики России. Открытые республиканские соревнования по велоспорту превратились в международные. В Минск на огонек прибыли сильнейшие велогонщики России, они замахнулись разом на 44 комплекта наград нашего турнира.

Но небезызвестный укротитель «железного коня» и любимец журналистов Евгений Королек отметился не только медалями, белорус смог обновить рекорд в индивидуальной гонке преследований, а после – победить в скретче.