Прямой эфир

15 мая белорусы завоевали 9 наград на открытом ЧРБ по велоспорту

15 мая 2022 17:29
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. 15 мая, в заключительный день открытых республиканских соревнований по велоспорту, белорусы завоевали 9 наград, одна из которых наивысшей пробы, сообщили в рубрике «Спорттаймер» программы «Неделя» на СТВ.  

15 мая белорусы завоевали 9 наград на открытом ЧРБ по велоспорту-1

Конкуренцию белорусам создали сильнейшие велогонщики России. Открытые республиканские соревнования по велоспорту превратились в международные. В Минск на огонек прибыли сильнейшие велогонщики России, они замахнулись разом на 44 комплекта наград нашего турнира.  

15 мая белорусы завоевали 9 наград на открытом ЧРБ по велоспорту-4

Но небезызвестный укротитель «железного коня» и любимец журналистов Евгений Королек отметился не только медалями, белорус смог обновить рекорд в индивидуальной гонке преследований, а после – победить в скретче.  

15 мая белорусы завоевали 9 наград на открытом ЧРБ по велоспорту-7

Наши женщины замкнули тройку сильнейших в командном спринте. Вот что творит конкуренция в овале. В ближайшем будущем сборная Беларуси будет претендовать на медали в Гран-при Москвы и Санкт-Петербурга.  

# Велосипед # Юлия Силипицкая # Евгений Королек # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«У нас практически ничего не получалось». Футбол. «Минск» проиграл «Энергетику» со счётом 2:0
14 мая 2022 19:08

«У нас практически ничего не получалось». Футбол. «Минск» проиграл «Энергетику» со счётом 2:0

Тренер ФК «Энергетик» о победе над «Минском»: наши игроки жаждут крови, они хотят выигрывать
14 мая 2022 19:06

Тренер ФК «Энергетик» о победе над «Минском»: наши игроки жаждут крови, они хотят выигрывать

Тренер сборной Беларуси по женской борьбе о турнире в «Стайках»: этот старт мы делали главным, отталкиваясь от ЧЕ
14 мая 2022 19:04

Тренер сборной Беларуси по женской борьбе о турнире в «Стайках»: этот старт мы делали главным, отталкиваясь от ЧЕ