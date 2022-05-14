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Тренер ФК «Энергетик» о победе над «Минском»: наши игроки жаждут крови, они хотят выигрывать

14 мая 2022 19:06
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Новости Беларуси. 14 мая тремя матчами продолжился 8-й тур футбольного чемпионата Беларуси, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В центральном поединке тура встречаются солигорский «Шахтер» и минское «Динамо». Идет первый тайм. Счет в игре пока не открыт.  

Тренер ФК «Энергетик» о победе над «Минском»: наши игроки жаждут крови, они хотят выигрывать-1

«Энергетик» на своем поле принимал футбольный клуб «Минск». Александр Свирепа и Бобир Абдихоликов принесли победу «Энергетику» со счетом 2:0.  

Тренер ФК «Энергетик» о победе над «Минском»: наши игроки жаждут крови, они хотят выигрывать-4

Павел Родненок, главный тренер ФК «Энергетик»:  
Игра шла за шесть очков практически, кто кого столкнет в нижнюю часть турнирной таблицы. На первый план вышла не красота футбола, а зарабатывание очков. Полное доминирование во всех аспектах футбола, за исключением последних 5-7 минут. Радует прогресс и развитие наших игроков, как они развиваются, двигаются вперед. Я уловил, мне что нравится, у них появляется такой инстинкт охотника. Они жаждут крови, они хотят выигрывать, выигрывать, выигрывать.  

В еще одном матче сегодня брестское «Динамо» сыграло вничью 1:1 с бобруйской «Белшиной».  

«У нас практически ничего не получалось». Футбол. «Минск» проиграл «Энергетику» со счетом 2:0. Читайте здесь.  

# Футбол Беларуси # Павел Родненок # Александр Свирепа # Бобир Абдихоликов # Фотофакт

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