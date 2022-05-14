Тренер ФК «Энергетик» о победе над «Минском»: наши игроки жаждут крови, они хотят выигрывать

Новости Беларуси. 14 мая тремя матчами продолжился 8-й тур футбольного чемпионата Беларуси, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В центральном поединке тура встречаются солигорский «Шахтер» и минское «Динамо». Идет первый тайм. Счет в игре пока не открыт.

Павел Родненок, главный тренер ФК «Энергетик»:

Игра шла за шесть очков практически, кто кого столкнет в нижнюю часть турнирной таблицы. На первый план вышла не красота футбола, а зарабатывание очков. Полное доминирование во всех аспектах футбола, за исключением последних 5-7 минут. Радует прогресс и развитие наших игроков, как они развиваются, двигаются вперед. Я уловил, мне что нравится, у них появляется такой инстинкт охотника. Они жаждут крови, они хотят выигрывать, выигрывать, выигрывать.

В еще одном матче сегодня брестское «Динамо» сыграло вничью 1:1 с бобруйской «Белшиной».