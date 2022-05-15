«Таких лыжероллеров у западных фирм считанные единицы». Пострадает ли белорусский спорт из-за санкций?

Новости Беларуси. Белорусские пятиборцы, не выезжая из родных пенатов, добывают золото и серебро. 9 мая в Минске завершился 1-й этап Кубка Павла Леднева, где сильнейшие пятиборцы Беларуси и России боролись за награды. О том, что ожидает спортсменов в ближайшем будущем и какие цели и задачи у белорусов, рассказали председатель Белорусской федерации современного пятиборья Михаил Прокопенко, а также победительница турнира Леднева трехкратная чемпионка мира, двукратная чемпионка Европы Ольга Силкина, сообщили в рубрике «Спорттаймер» программы «Неделя» на СТВ. Как изменится современное пятиборье? Юлия Силипицкая, СТВ:

Вы согласны с тем, чтобы в современном пятиборье не было конного вида?

Михаил Прокопенко, председатель Белорусской федерации современного пятиборья:

У меня была одна позиция до конца февраля, потом моя позиция категорически поменялась. Я поясню. Я считаю, что если у нас вид спорта сохранится в олимпийском движении, то это задача номер один и приоритет. Неважно, что мы изменять будем, как мы будем все это дело шлифовать напильником или даже серьезно менять. Но как мы понимаем, все резко изменилось, когда международные организации стали вводить санкции в отношении национальных федераций. В настоящее время мы, наверное, должны сохранять верховую езду в формате современного пятиборья, пускай это будет не олимпийская дисциплина, потому что, как вы видите, международные федерации принимают совсем непонятные для многих решения, политизированные решения. Ввиду этого после 2025 года, точнее с 1 января 2025 года, мы это уже обсуждали совместно с Российской Федерацией, почему нет? Мы готовы сохранить такой формат, организовывать, проводить соревнования, мы уже обсудили эти планы совместно с россиянами. Я уверен, что многие страны также захотят присоединиться. Тем более видя то протестное движение в пятиборье ввиду этих реформ, что продвигал президент международной федерации, МОК – убирайте коня. Пожалуйста, кто захочет – приходите и выступайте. Юлия Силипицкая:

А как тогда с Олимпийскими играми? Михаил Прокопенко:

Мы готовы тренироваться, в том числе экспериментировать с новым видом программы.

Юлия Силипицкая:

Что такое полоса препятствий? Я так предполагаю, что бежишь и через что-то перепрыгиваешь. А через что? Михаил Прокопенко:

Через любое препятствие. Создаются искусственные препятствия, естественные препятствия. Если знаете, есть различные гонки, а в Америке есть зомби-рейз, ниндзя-рейз. Эта вся кухня идет из Америки. Юлия Силипицкая:

Но мы-то привыкли к более серьезным вещам, мы же не клоуны. Михаил Прокопенко:

Ни для кого не секрет, что государство уделяет огромное внимание спорту. Это является отличительной чертой нашей страны, отношения нашего Президента, все знают, он любит спорт, поэтому мы не имеем права проводить как-то иначе. Формат очень ужатый получается, буквально вид за видом, если честно, спортсменам тяжело перестраиваться. Юлия Силипицкая:

То есть в пятиборье нет такого: я не готов. Я психологически вышел на старт не готовым. Так любят футболисты говорить.

Михаил Прокопенко:

Ольга была готова. Готовятся ли белорусские спортсмены к Олимпийским играм в Париже? Юлия Силипицкая:

Готовимся ли мы к Парижу? Михаил Прокопенко:

Мы очень нацелены на то, чтобы выступать на Олимпийских играх 2024 года, мы за это время перестраиваемся, у нас есть возможность провести анализ, более качественно подстроиться под новый формат, который они уже ввели. В первых соревнованиях мы уже принимали участие в Венгрии, Ольга там тоже заняла высокое место, была третьей. Это был пробный международный турнир, причем очень сильный. Мы всегда готовы. Вопрос, готовы ли они? Юлия Силипицкая:

Михаил, что дал вам спорт? Ведь я знаю, что у вас тоже есть медали со спортивных международных турниров.

Михаил Прокопенко:

Во-первых, спорт сформировал меня как человека, как личность, характер, что немаловажно. Очень много. Я считаю, что спорт меня вывел в люди, в жизнь. Хотелось бы, чтобы наши спортсмены, испытывая такие трудности, которые мы в последние годы проходим, та же пандемия, эти постоянные ограничения, нас все пытаются воспитать, ограничить от чего-то. Чтобы они делали нас только сильнее и сплоченнее, уверен, что благодаря спорту наши ребята будут только более сильными, патриотичными, больше будут любить родину, ценить то, что у нас есть. Как повлияли санкции на спорт? Юлия Силипицкая:

Амуниция. Чей производитель? Есть ли разница в пользовании? Сегодняшними ограничениями не потеряем ли мы поставщиков? Михаил Прокопенко:

Я за это не переживаю, потому что все равно рынок все отрегулирует. Просто вопрос стоимости будет. Для наших спортсменов мы все равно будем находить возможности и приобретать профессиональный лучший инвентарь, которым можно пользоваться. К этой теме мы тоже будем подступаться, россияне сейчас очень активно подступаются. Фактически они уже разработали два опытных образца оружия, обещали в ближайшее время нас с ним познакомить, показать. Но как мы с вами понимаем, вопрос цены. У нас очень хорошие есть вещи именно белорусские, которые фактически являются импортозамещающими. Даже хочу пример привести. Правда, не из пятиборья, а лыжероллеры. Таких лыжероллеров у западных фирм считанные единицы, а у нас они есть. Юлия Силипицкая:

Михаил, у вас в ваше время, не будем говорить о возрасте, были кумиры?

Михаил Прокопенко:

Мы как-то на этом не концентрировались, был у нас Паша Довгаль, когда мы вместе занимались. Да, он достиг высокого результата, был третьим на Олимпийских играх. Для суверенного белорусского пятиборья это была первая личная медаль, а мы рядом с ним тренируемся, можем выиграть у него, когда-то проигрываем. Ты начинаешь понимать, что это достижимо, что фактически ты можешь прикоснуться к этой олимпийской медали, просто надо быть сильнее, именно победить себя. Юлия Силипицкая:

На чемпионате Беларуси можно выполнить… Михаил Прокопенко:

Разряд мастера спорта. Юлия Силипицкая:

А мастера спорта международного класса можно выполнить… Ольга Силкина, трехкратная чемпионка мира по современному пятиборью:

Только на мире. Михаил Прокопенко:

Мир, Европа и Олимпиада. Юлия Силипицкая:

Сегодня как быть с выполнением достаточно высоких званий и нормативов?

Михаил Прокопенко:

Буквально в считанные дни мы уже проанализировали ситуацию, посмотрели, куда надо какие изменения вносить, начали работу, разработали план, реализовываем его, поэтому по концу года, что будет проходить аттестация национальных команд, должны присваиваться разряды, звания, все это будет происходить, также и вознаграждения. Поэтому все это делается, мы движемся вперед, понимаем, что это часть жизни, тренерские категории, это комплексная работа. Меня больше волнует вопрос повышения квалификации тренерских кадров, вовлечение в нашу федерацию специалистов, формирование коллектива профессионалов, которые понимают спорт. Еще лучше, если они были в пятиборье, которые замотивированы, чтобы реализовываться в нынешних условиях. Во сколько лет нужно отдавать детей в пятиборье? Юлия Силипицкая:

Это хороший путь, вижу, что вы хороший хозяйственник, хороший стратег. Насколько тяжело с набором?

Михаил Прокопенко:

Ранняя специализация – это, скорее всего, вред в любом виде спорта. Если мы детей будем брать слишком рано, у нас непростой вид спорта, очень сложный, хотя и разноплановый, времязатратный. С высокой долей вероятностью даже талантливые ребята могут рано закончить или потеряться по тем или иным причинам. Поэтому традиционно в спортивные школы мы берем с 10 лет, в группы федерации возможно чуть-чуть пораньше зайти, но это как бы любительские с элементами ОФП. Плюс еще бег со стрельбой. То есть это базовая дисциплина лазер-ран, которую несложно организовать, в которой может выступать буквально каждый, попробовать себя. Если дети захотят этим заниматься, родители поддержат, то мы очень рады будем видеть. Юлия Силипицкая:

Правильно ли понимаю, что в пятиборье можно прийти в 10, даже в 16 и вполне возможно при правильном сформированном процессе у всех есть возможность выйти на первые позиции.