«У нас практически ничего не получалось». Футбол. «Минск» проиграл «Энергетику» со счётом 2:0

Новости Беларуси. 14 мая тремя матчами продолжился 8-й тур футбольного чемпионата Беларуси, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В центральном поединке тура встречаются солигорский «Шахтер» и минское «Динамо». Идет первый тайм. Счет в игре пока не открыт.

Вадим Скрипченко, главный тренер ФК «Минск»:

В первую очередь мы принимаем поражение, потому что сегодня действительно соперник заслужил победу. Я уже сказал команде, что для того, чтобы добиваться результата, когда две команды имеют одинаковое количество очков и стратегически важен матч – то есть одна команда, побеждая, отрывается. Нужно, помимо ведения единоборств, выигрывать эти единоборства, безусловно. Работать на подборах. Вести игру таким образом, чтобы хотя бы какие-то моменты создавать. Эти пропущенные голы – конечно, можно говорить об ошибках на последнем рубеже. Это следствие того, что мы абсолютно не играли сегодня в футбол и у нас практически ничего не получалось.