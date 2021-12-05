Белорусские биатлонистки завоевали серебро в эстафете на этапе Кубка мира в Швеции

Новости Беларуси. Женская сборная Беларуси в эстафете на этапе Кубка мира по биатлону в Швеции завоевала серебро, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Женская сборная Беларуси в эстафете на этапе Кубка мира по биатлону в Швеции завоевала серебро, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Ирина Лещенко, Динара Алимбекова, Елена Кручинкина и Анна Сола. Поздравляем бравую четверку с успехом. Наши спортсменки отстали от француженок, которые задавали тон на лыжне и на стрельбище лишь на 57, 9 секунды. Третьими финишировали шведки.