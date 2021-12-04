«Приехало много прекрасных пар». В Минске проходит международный турнир по танцам Alliance Trophy-2021

Новости Беларуси. В эти выходные, 4 и 5 декабря, во Дворце спорта после многолетнего перерыва проходит настоящий праздник танцев. Столица принимает два титульных турнира, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Это чемпионат Европы среди молодежи по 10 танцам. А также международный турнир Alliance Trophy-2021, включающий борьбу в классовых и открытых категориях в разных дисциплинах среди спортсменов всех возрастов. Побороться за титул приехали пары более чем из 20 стран.

Сегодня, 4 декабря, на паркете уже прошли предварительные отборочные раунды. Зрители могут насладиться полуфинальными и финальными турами. Организаторами мероприятия выступают Всемирная федерация и Белорусский альянс танцевального спорта, Министерство спорта и туризма и Минский горисполком при поддержке Национального олимпийского комитета.

Антон Юспа, председатель Белорусского альянса танцевального спорта: Я думаю, что турнир удался на славу. Вы можете прийти во Дворец спорта и самостоятельно в этом убедиться. Сегодня танцевальный спорт в Беларуси достаточно высоко развит. Мы стараемся укрепить позиции, только улучшить их. Это колоссальный опыт, когда приезжают лучшие пары Европы, чтобы продемонстрировать свое мастерство. Наши спортсмены могут посоревноваться со всеми. И достаточно хорошая атмосфера, приятная. Всем очень нравится антураж, наш город. Поэтому я думаю, что это очень хороший повод посетить Республику Беларусь.

Антон Киреев, участник турнира (Беларусь):

Этот чемпионат произвел на меня колоссальное впечатление. Очень яркий, очень красивый, очень запоминающийся, эмоциональный. Приехало много прекрасных пар молодых, которые готовы удивлять, готовы радовать, которые готовы просто подарить прекрасный танец всем зрителям.

Этот вид спорта, благодаря эмоциям, артистизму и грации, можно назвать настоящим искусством. Завтра, 5 декабря, зрители вновь смогут увидеть танцевальное торжество, призванное не только выявить сильнейших, но и позволить окунуться в атмосферу спортивного мастерства и таланта.