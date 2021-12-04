Хоккей. «Металлург» отыграл поражение в матче с «Химиком»

«Химик» второй раз за неделю принимал на своем льду «Металлург», который до декабря сохранял первое место в турнирной таблице. Но «Юность» и «Шахтер» одержали по победе – и «волкам» пришлось бороться за третью позицию с «Гомелем». Первый отрезок матча остался безголевым. А вот во втором периоде было заброшено пять шайб, три из которых в ворота хозяев. «Химику» так и не удалось выровнять счет. 3:2 – «волки» взяли реванш за прошлое поражение.