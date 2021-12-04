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Хоккей. «Металлург» отыграл поражение в матче с «Химиком»

04 декабря 2021 19:30
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Новости Беларуси. В рамках чемпионата Беларуси 4 декабря было сыграно три матча, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Хоккей. «Металлург» отыграл поражение в матче с «Химиком»-1

«Химик» второй раз за неделю принимал на своем льду «Металлург», который до декабря сохранял первое место в турнирной таблице. Но «Юность» и «Шахтер» одержали по победе – и «волкам» пришлось бороться за третью позицию с «Гомелем». Первый отрезок матча остался безголевым. А вот во втором периоде было заброшено пять шайб, три из которых в ворота хозяев. «Химику» так и не удалось выровнять счет. 3:2 – «волки» взяли реванш за прошлое поражение.

Хоккей. «Металлург» отыграл поражение в матче с «Химиком»-4

Полные результаты поединков на экране.

# Хоккей Беларуси # Фотофакт

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