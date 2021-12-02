Из-за задержания Владимира Базанова в Чехии МИД Беларуси выразил протест официальной Праге

МИД Беларуси выразил протест в адрес официальной Праги в связи с задержанием Владимира Базанова, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во внешнеполитическое ведомство был вызван временный поверенный в делах Чехии в Беларуси Петер Галакса. От чешской стороны потребовали разъяснений. Напомним, Председатель Белорусской федерации футбола вместе с супругой был задержан в Праге миграционной полицией. После 8 часов нахождения в участке их отпустили.