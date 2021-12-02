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Из-за задержания Владимира Базанова в Чехии МИД Беларуси выразил протест официальной Праге

02 декабря 2021 07:30
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МИД Беларуси выразил протест в адрес официальной Праги в связи с задержанием Владимира Базанова, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Из-за задержания Владимира Базанова в Чехии МИД Беларуси выразил протест официальной Праге-1

Во внешнеполитическое ведомство был вызван временный поверенный в делах Чехии в Беларуси Петер Галакса. От чешской стороны потребовали разъяснений. Напомним, Председатель Белорусской федерации футбола вместе с супругой был задержан в Праге миграционной полицией. После 8 часов нахождения в участке их отпустили.  

Из-за задержания Владимира Базанова в Чехии МИД Беларуси выразил протест официальной Праге-4

1 декабря Владимир Базанов вернулся в Минск. Как выяснилось, задержание и аннулирование визы было совершено по надуманным причинам и наделало много шума в преддверии отборочного матча женских сборных Чехии и Беларуси.  

# Международная политика # общество # Владимир Базанов # Петер Галакса # Фотофакт

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