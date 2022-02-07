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На Олимпиаде в Пекине биатлонисткам предстоит гонка на 15 км. Первой из белорусок побежит Ирина Лещенко

07 февраля 2022 08:41
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Внимание мировой спортивной общественности продолжает удерживать олимпийский Пекин. Сегодня, 7 февраля, здесь 3-й соревновательный день и 2-й с участием белорусов.  

На Олимпиаде в Пекине биатлонисткам предстоит гонка на 15 км. Первой из белорусок побежит Ирина Лещенко-1

В прицеле – биатлон. На повестке дня – женская индивидуальная гонка на 15 километров с четырьмя огневыми рубежами. Начнется дисциплина в полдень. Уже известно, под какими номерами будут бежать наши девушки. Первой стартует Ирина Лещенко. Она 14-я. Далее в спор за награды вступит Анна Сола. Она имеет число 27 на БИПе. Динара Алимбекова недалеко, 30-я, а Елена Кручинкина – 35-я. Важно максимально точно стрелять. Ведь за каждый промах участнице к итоговому времени будет добавлено по минуте штрафа.  

Продолжат полировать лед конькобежцы. Они определят самых быстрых на дистанции полторы тысячи метров. Нашу страну представят Екатерина Слоева и Марина Зуева. Старт турнира намечен на 11:30.  

# Зимняя Олимпиада # Ирина Лещенко # Анна Сола # Динара Алимбекова-Смольская # Елена Кручинкина # Екатерина Слоева # Марина Зуева # Фотофакт

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