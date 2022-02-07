На Олимпиаде в Пекине биатлонисткам предстоит гонка на 15 км. Первой из белорусок побежит Ирина Лещенко

Внимание мировой спортивной общественности продолжает удерживать олимпийский Пекин. Сегодня, 7 февраля, здесь 3-й соревновательный день и 2-й с участием белорусов.

В прицеле – биатлон. На повестке дня – женская индивидуальная гонка на 15 километров с четырьмя огневыми рубежами. Начнется дисциплина в полдень. Уже известно, под какими номерами будут бежать наши девушки. Первой стартует Ирина Лещенко. Она 14-я. Далее в спор за награды вступит Анна Сола. Она имеет число 27 на БИПе. Динара Алимбекова недалеко, 30-я, а Елена Кручинкина – 35-я. Важно максимально точно стрелять. Ведь за каждый промах участнице к итоговому времени будет добавлено по минуте штрафа.

Продолжат полировать лед конькобежцы. Они определят самых быстрых на дистанции полторы тысячи метров. Нашу страну представят Екатерина Слоева и Марина Зуева. Старт турнира намечен на 11:30.