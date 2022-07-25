На «Играх Дружбы» по плаванию завершилась утренняя сессия. Как выступили белорусы?

На «Играх Дружбы» по плаванию, которые близятся к завершению в Казани, завершилась утренняя сессия, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Спортсмены спорили за право выступить в вечерних финалах.

Белорусы будут представлены сразу на нескольких дистанциях. Так, Илья Шиманович показал первое время на сотне брассом. На полтиннике этим же стилем Анастасия Кулешова стала второй. К слову, в финал здесь же пробилась и другая наша соотечественница – Анастасия Шкурдай. А Руслан Скоморошко будет первым запасным на полтиннике вольным стилем. Старт медальной сессии намечен на 17:00 по Минску.