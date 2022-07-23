Прямой эфир

Анастасия Шкурдай и Илья Шиманович выиграли по серебру на «Играх дружбы»

23 июля 2022 18:50
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Третий по счету соревновательный день «Игр дружбы» по плаванию принес сборной Беларуси очередные медали. 23 июля в дело вступили наши лидеры. И они показали весьма приличные секунды, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Анастасия Шкурдай и Илья Шиманович выиграли по серебру на «Играх дружбы»-1

Вначале серебро взяла Анастасия Шкурдай. Наша спортсменка показала второе время дня на дистанции 50 метров на спине. Ее результат – 28,14 секунды. Примечательно, что по ходу заплыва белоруска лидировала, но проиграла конкурентке лишь касание.

Анастасия Шкурдай и Илья Шиманович выиграли по серебру на «Играх дружбы»-4

Почти аналогично развивались события в мужском заплыве на полтиннике брассом. Илья Шиманович шел первым, но в решающий момент его сумел опередить россиянин. Однако расстраиваться вряд ли стоит, ведь оба продемонстрировали весьма конкурентное мировое время. Да и серебряная награда лишней в коллекции явно не будет. А под конец соревновательного вечера бронзу выиграла Анастасия Кулешова на стометровке баттерфляем.

# Плавание # Анастасия Шкурдай # Илья Шиманович # Анастасия Кулешова # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Вытягивают по эмоциям». Стали известны победители второго дня соревнований «Хрустальная роза» в Минске
23 июля 2022 18:48

«Вытягивают по эмоциям». Стали известны победители второго дня соревнований «Хрустальная роза» в Минске

Сан-Хосе, Торонто, Атланта. Теннисисты Беларуси определились с турнирами на ближайшие месяцы
23 июля 2022 17:07

Сан-Хосе, Торонто, Атланта. Теннисисты Беларуси определились с турнирами на ближайшие месяцы

Как национальная команда Беларуси по биатлону в Раубичах готовится к первому летнему старту?
23 июля 2022 14:26

Как национальная команда Беларуси по биатлону в Раубичах готовится к первому летнему старту?