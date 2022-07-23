Анастасия Шкурдай и Илья Шиманович выиграли по серебру на «Играх дружбы»

Новости Беларуси. Третий по счету соревновательный день «Игр дружбы» по плаванию принес сборной Беларуси очередные медали. 23 июля в дело вступили наши лидеры. И они показали весьма приличные секунды, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Вначале серебро взяла Анастасия Шкурдай. Наша спортсменка показала второе время дня на дистанции 50 метров на спине. Ее результат – 28,14 секунды. Примечательно, что по ходу заплыва белоруска лидировала, но проиграла конкурентке лишь касание.

Почти аналогично развивались события в мужском заплыве на полтиннике брассом. Илья Шиманович шел первым, но в решающий момент его сумел опередить россиянин. Однако расстраиваться вряд ли стоит, ведь оба продемонстрировали весьма конкурентное мировое время. Да и серебряная награда лишней в коллекции явно не будет. А под конец соревновательного вечера бронзу выиграла Анастасия Кулешова на стометровке баттерфляем.