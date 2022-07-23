Юношеская сборная Беларуси по хоккею заняла пятое место на Кубке Сириуса

В последнем матче турнира наши парни потерпели разгромное поражение. Хотя начало противостояния против юниоров России ничего плохого нам не сулило. После стартовых 20 минут мы уступали 1:2. Но дальше все пошло наперекосяк. Во втором периоде хозяева площадки забросили четыре безответные шайбы. А в третьем довершили разгром. Финальный счет – 2:11. Таким образом, именно россияне забрали Кубок Сириуса.