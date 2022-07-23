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Юношеская сборная Беларуси по хоккею заняла пятое место на Кубке Сириуса

23 июля 2022 18:50
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Пятое место. Таков итог выступления юношеской сборной Беларуси по хоккею на Кубке Сириуса, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Юношеская сборная Беларуси по хоккею заняла пятое место на Кубке Сириуса -1

В последнем матче турнира наши парни потерпели разгромное поражение. Хотя начало противостояния против юниоров России ничего плохого нам не сулило. После стартовых 20 минут мы уступали 1:2. Но дальше все пошло наперекосяк. Во втором периоде хозяева площадки забросили четыре безответные шайбы. А в третьем довершили разгром. Финальный счет – 2:11. Таким образом, именно россияне забрали Кубок Сириуса.

# Хоккей # Фотофакт

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