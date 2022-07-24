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«10 лет назад были затеяны определённые реформы». Что тормозит развитие белорусского футбола?

24 июля 2022 17:02
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Новости Беларуси. Футбол – дело тонкое. Никто и никогда не хочет проигрывать. В гостях рубрики «Спорттаймер» в программе «Неделя» на СТВ тренеры белорусских клубов Высшей лиги «Минск» и «Ислочь» Игорь Слесарчук и Александр Шагойко. Ребята знают отечественный футбол изнутри, прямо от сердца, и то, что не видно нашему болельщику. Они трудятся не покладая рук и видят, где надо добавить, а где не спешить с выводами.

Что нужно белорусскому футболу для развития?

Юлия Силипицкая, СТВ:
Что надо сделать, чтобы белорусский футбол был как можно меньше скучным? Хотя бы три пункта.

«10 лет назад были затеяны определённые реформы». Что тормозит развитие белорусского футбола?-1

Игорь Слесарчук, старший тренер ФК «Минск»:
Надо его в первую очередь развивать всем вместе.

Юлия Силипицкая:
А как?

Игорь Слесарчук:
Для этого надо руководящий орган, который контролирует. Допустим, Федерация футбола определяет стратегию, она уже определена. И следовать ей, выполнять на всех уровнях. Также надо понимать, что спорт – это не то, что щелкнул пальцами и что-то делаешь, у тебя все получается. Это не конвейер.

«10 лет назад были затеяны определённые реформы». Что тормозит развитие белорусского футбола?-4

Александр Шагойко, тренер ФК «Ислочь»:
Это не один год, это длительный процесс.

Юлия Силипицкая:
Белорусскому футболу сколько лет-то уже? Почему сегодня белорусский футбол как-то немного просел?

Игорь Слесарчук:
Сейчас ходят на команды больше, чем на имена.

Александр Шагойко:
Имена должны быть в командах.

Юлия Силипицкая:
То есть должны быть и команды, и имена?

Александр Шагойко:
Да. Если вернуться, это опять же в начало надо идти. Имена почему не появляются? Это работа. Работа должна быть выстроена снизу. Они должны появляться не сами по себе.

«10 лет назад были затеяны определённые реформы». Что тормозит развитие белорусского футбола?-7

Юлия Силипицкая:
А, может, имена не появляются, потому что сейчас детский футбол платный? И такой достаточно кусающийся.

Игорь Слесарчук:
Все платное, тут же конкуренция, другие виды спорта есть.

Александр Шагойко:
Есть и бесплатный.

Юлия Силипицкая:
Есть бесплатный футбол?

Александр Шагойко:
Конечно.

Игорь Слесарчук:
На периферии точно бесплатный. Не надо говорить, что раньше были альтруисты одни – за Родину. Нет. Девизы должны быть, лозунги должны быть.

Юлия Силипицкая:
А сейчас есть?

«10 лет назад были затеяны определённые реформы». Что тормозит развитие белорусского футбола?-10

Игорь Слесарчук:
Конечно. Многие ребята молодые и патриотичные, очень патриотичные, за клуб, условно, ФК «Минск». Я в Мозыре живу, там за ФК «Славию». То есть патриотизм этот есть. Вроде сейчас современный мир, куда-то поехать, глобализм. Нет, я хочу здесь.

Юлия Силипицкая:
Я уже начинаю на футбол по-другому смотреть.

Александр Шагойко:
О таких ребятах, которые болеют за свой клуб, которые переживают, хотят вернуться, где-то в других академиях находятся, но возвращаются в свои клубы, о них никто не знает. Почему это не освещать? Говорить, что есть такие.

Юлия Силипицкая:
У вас должен быть хороший PR-менеджер.

Игорь Слесарчук:
Вот этого и не хватает, то, что мы и говорили про зрелищность, про подачу.

Юлия Силипицкая:
То есть нужны люди, которые будут продвигать?

Игорь Слесарчук:
Конечно.

Юлия Силипицкая:
Сенсацию вы сотворили по поводу «Ислочи». Сейчас второе место. За счет чего?

«10 лет назад были затеяны определённые реформы». Что тормозит развитие белорусского футбола?-13

Александр Шагойко:
Это промежуточный всего лишь этап, тут говорить о какой-то сенсации преждевременно. Всего лишь получемпионат.

Юлия Силипицкая:
Все такие скромные.

Игорь Слесарчук:
Нет, каждый год бывала одна команда, вторая, третья. Кто-то прошел первый круг хорошо, кто-то второй. Как говорят, цыплят по осени считают. Надо смотреть 30 матчей, там уже будет показатель.

Юлия Силипицкая:
Сейчас ровно за половину перевалило.

Игорь Слесарчук:
Половина и есть, просто у некоторых команд пропущенные матчи. Очень неплохо выглядит «Энергетик», «Минск». Есть и другие команды, которые показывают неплохой футбол. Это время. Пока не надо делать больших выводов, не надо вешать какие-то ярлыки. Рано об этом говорить.

«10 лет назад были затеяны определённые реформы». Что тормозит развитие белорусского футбола?-16

Какая цель у футболистов в этом сезоне?

Юлия Силипицкая:
Какую цель вы поставили на этот сезон?

Александр Шагойко:
В первую очередь это развитие футболистов, которые есть.

Юлия Силипицкая:
То есть вы не претендуете на высшие ступени.

Александр Шагойко:
Места и очки набираются только за счет того, что идет работа. Нет самоцели занять какое-то место. Место должно быть итогом чего-то.

Игорь Слесарчук:
Уровень смотрят не по тому, как кто-то куда-то запрыгнул. Надо держать определенный уровень и класс. Это и говорит о том, что ты ниже не опускаешься, а иногда подпрыгиваешь чуть выше. «Ислочь» – новая команда. Плюс разный подход был. Были попытки даже замахнуться повыше, не получилось, сейчас чуть вектор изменился.

Юлия Силипицкая:
«Замахнулся» – вы про Жуковского?

Игорь Слесарчук:
Да.

Юлия Силипицкая:
Он и замахивался, по сути своей.

Александр Шагойко:
Сам вектор развития клуба был совсем другой.

«10 лет назад были затеяны определённые реформы». Что тормозит развитие белорусского футбола?-19

Нужно ли футболу дополнительное финансирование?

Игорь Слесарчук:
У «Минска» своя спортшкола, академия крупнейшая. Поэтому о какой-то стабильности, когда играют молодые ребята, говорить сложно. Плюс, опять же, ресурсы.

Юлия Силипицкая:
То есть денег не хватает?

Александр Шагойко:
Много не бывает.

Юлия Силипицкая:
Зачем вам так много денег? Куда их девать?

Александр Шагойко:
Не нам, на развитие. Больше полей, больше инфраструктуры. В общем. Если привязываться к конкретному клубу, то да. Это и на уровне сборных хотелось бы больше всего этого, качественнее. Всегда хочется чего-то большего.

Юлия Силипицкая:
А вы чего хотите?

«10 лет назад были затеяны определённые реформы». Что тормозит развитие белорусского футбола?-22

Игорь Слесарчук:
Я то же самое.

Юлия Силипицкая:
Еще одно поле?

Игорь Слесарчук:
Дело не в поле, а в улучшении инфраструктуры. Футбол – это не только поле. Если просто говорить, двое ворот и поле, это о доступности футбола. Вы не представляете, сколько стоит финансово содержать хороший загон натуральный.

Юлия Силипицкая:
А он все-таки влияет на качество игры?

Игорь Слесарчук:
Есть хорошая шутка, почему в Англии хорошие поля.

Юлия Силипицкая:
Почему?

Игорь Слесарчук:
Там поливают и стригут. И так каждый день.

Юлия Силипицкая:
А у нас не поливают?

«10 лет назад были затеяны определённые реформы». Что тормозит развитие белорусского футбола?-25

Игорь Слесарчук:
Нет. И так каждый день, и на протяжении 100 лет.

Юлия Силипицкая:
То есть нам надо 100 лет?

Игорь Слесарчук:
И Гольфстрим.

Состоялось три матча второго раунда Еврофутбола. Почему такие результаты?

Юлия Силипицкая:
Ребята, состоялось три матча второго раунда Еврофутбола. У меня оскомина осталась. А у вас? За кого болели?

Александр Шагойко:
Болеешь за все три клуба. Хотелось бы, чтобы кто-то прошел. Желательно все, но если не все, то чтобы кто-то прошел дальше, чтобы было какое-то развитие, дальше шагали. Это представляет страну в Еврокубках полностью, не отдельно взятый клуб, а полностью страну. Хотелось, чтобы кто-то. Еще об этом пока рано говорить, только первый матч.

Юлия Силипицкая:
Мы говорим о первых матчах. У вас какое впечатление?

Игорь Слесарчук:
Я немного копну глубже. Проблемы же, которые сейчас есть на уровне национальных сборных, клубов, они же не появились просто так. 10 лет назад были затеяны определенные реформы о сокращении Высшей лиги. Мы понимаем, что в Высшей лиге команды могут себе позволить хороший бюджет, который гарантирован определенными структурами. Происходит развитие. Если команд меньше в Высшей лиге, то меньше и футболистов в Высшей лиге. В Первой лиге люди не могут себе позволить такие вложения в Беларуси, так есть. Теперь мы считаем, 10 лет назад было 12 команд, это минус 4 команды, минус 80 футболистов. 10 лет назад футболистам было 20 лет, 22, сейчас им 32. Они бы сейчас были в зрелом возрасте.  

«10 лет назад были затеяны определённые реформы». Что тормозит развитие белорусского футбола?-28

Юлия Силипицкая:
То есть реформа пошла не впрок?

Игорь Слесарчук:
Я думаю, что да. То, что сейчас происходит, это нам поможет в будущем.

Юлия Силипицкая:
Чем?

Игорь Слесарчук:
Это развитие.

Юлия Силипицкая:
То есть мы сейчас делаем работу над ошибками?

Игорь Слесарчук:
Да, к сожалению, мне так кажется.

Александр Шагойко:
Зритель не ходит, футболисты молодые теряют интерес к тому же футболу. Мы на том этапе теряем какое-то количество футболистов. А в Первой лиге, надо понимать, ребята занимаются не ради того, чтобы играть в Первой лиге. Молодежь приходит и говорит: «Зачем мне Первая лига, если я могу другим делом заняться».

Игорь Слесарчук:
Тут надо знать методику. Много других факторов, убедить человека. Надо делать то, что ты говоришь. Футболистов должно быть много, выбор должен быть.

«10 лет назад были затеяны определённые реформы». Что тормозит развитие белорусского футбола?-31

Александр Шагойко:
Нет такой ни одной команды, которая выходит и говорит: «Мы проигрываем».

Юлия Силипицкая:
Объясните, почему так получается – 0:3?

Александр Шагойко:
Значит, их готовность, уровень оппонента.

Юлия Силипицкая:
То есть оппонент выше настолько?

Александр Шагойко:
Дело не в том, что выше. Первое, что бросается в глаза, мы проигрываем именно в желании, хотя перед началом чемпионата первые кубки прошли, первые туры. Я говорил, что на тот момент БАТЭ – это была одна из самых хороший команд, очень качественный футбол. Все совпадало и по желанию, и по набору очков, и по игре. То есть там вопросов больших не было.

Юлия Силипицкая:
Так а что случилось?

Александр Шагойко:
Не хочу копаться, потому что это надо внутри команды. Никто не любит, когда критикуют.

Юлия Силипицкая:
Мы не критикуем, мы просто говорим.

«10 лет назад были затеяны определённые реформы». Что тормозит развитие белорусского футбола?-34

Александр Шагойко:
Я говорю о критике, надо быть внутри команды, чтобы понять то, что там происходит.

Юлия Силипицкая:
Это не фатально?

Александр Шагойко:
Все отыгрывается. Главное – делать правильные выводы.

Игорь Слесарчук:
Надо не повторять ошибок, а для этого нужен опыт.

Можно как-то изменить ход событий у «Динамо-Минск»?

Юлия Силипицкая:
Можно как-то изменить ход событий у «Динамо-Минск»? Что надо было сделать?

Игорь Слесарчук:
Если пропускаешь на первой минуте гол, то это следствие плохого выхода из раздевалки.

Юлия Силипицкая:
А гомельчане не дозрели еще?

«10 лет назад были затеяны определённые реформы». Что тормозит развитие белорусского футбола?-37

Александр Шагойко:
Мне кажется, да. Пока там нет тех и лидеров, и футболистов, которые могли бы играть на более высоком уровне. Для них это очень хороший опыт.

Юлия Силипицкая:
А если бы вы там оказались с «Ислочью»?

Александр Шагойко:
Хотелось бы там быть, сделаем все для того, чтобы там оказаться.

Какие планы у белорусского футбола?

Юлия Силипицкая:
А у вас какие планы?

Игорь Слесарчук:
Грандиозные. Нас покидают футболисты, но не все. Продолжаем. Поэтому загадывать, как получится, это уже от нас, от тренеров, зависит, насколько мы будем успешны в своих предложениях, что мы предложим футболистам, насколько они воспримут наши требования.

Юлия Силипицкая:
Без чего не может быть белорусский футбол? Что надо сейчас обязательно сделать?

«10 лет назад были затеяны определённые реформы». Что тормозит развитие белорусского футбола?-40

Александр Шагойко:
Самое главное – это массовость. Это и развитие тренерских кадров, это и подготовка всего обеспечивающего персонала. Это большой объем работы. Лучше сделать шаг назад, а потом два вперед.

Юлия Силипицкая:
Тогда будем от вас ждать, господа. Вдруг у нас будет полуфинал Лиги чемпионов, неважно какого клуба.

Игорь Слесарчук:
Когда он будет, он будет не вдруг.

# Футбол Беларуси # Юлия Силипицкая # Игорь Слесарчук # Александр Шагойко # Фотофакт

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