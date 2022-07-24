«10 лет назад были затеяны определённые реформы». Что тормозит развитие белорусского футбола?

Новости Беларуси. Футбол – дело тонкое. Никто и никогда не хочет проигрывать. В гостях рубрики «Спорттаймер» в программе «Неделя» на СТВ тренеры белорусских клубов Высшей лиги «Минск» и «Ислочь» Игорь Слесарчук и Александр Шагойко. Ребята знают отечественный футбол изнутри, прямо от сердца, и то, что не видно нашему болельщику. Они трудятся не покладая рук и видят, где надо добавить, а где не спешить с выводами.
Что нужно белорусскому футболу для развития?
Юлия Силипицкая, СТВ:
Что надо сделать, чтобы белорусский футбол был как можно меньше скучным? Хотя бы три пункта.
Игорь Слесарчук, старший тренер ФК «Минск»:
Надо его в первую очередь развивать всем вместе.
Юлия Силипицкая:
А как?
Игорь Слесарчук:
Для этого надо руководящий орган, который контролирует. Допустим, Федерация футбола определяет стратегию, она уже определена. И следовать ей, выполнять на всех уровнях. Также надо понимать, что спорт – это не то, что щелкнул пальцами и что-то делаешь, у тебя все получается. Это не конвейер.
Александр Шагойко, тренер ФК «Ислочь»:
Это не один год, это длительный процесс.
Юлия Силипицкая:
Белорусскому футболу сколько лет-то уже? Почему сегодня белорусский футбол как-то немного просел?
Игорь Слесарчук:
Сейчас ходят на команды больше, чем на имена.
Александр Шагойко:
Имена должны быть в командах.
Юлия Силипицкая:
То есть должны быть и команды, и имена?
Александр Шагойко:
Да. Если вернуться, это опять же в начало надо идти. Имена почему не появляются? Это работа. Работа должна быть выстроена снизу. Они должны появляться не сами по себе.
Юлия Силипицкая:
А, может, имена не появляются, потому что сейчас детский футбол платный? И такой достаточно кусающийся.
Игорь Слесарчук:
Все платное, тут же конкуренция, другие виды спорта есть.
Александр Шагойко:
Есть и бесплатный.
Юлия Силипицкая:
Есть бесплатный футбол?
Александр Шагойко:
Конечно.
Игорь Слесарчук:
На периферии точно бесплатный. Не надо говорить, что раньше были альтруисты одни – за Родину. Нет. Девизы должны быть, лозунги должны быть.
Юлия Силипицкая:
А сейчас есть?
Игорь Слесарчук:
Конечно. Многие ребята молодые и патриотичные, очень патриотичные, за клуб, условно, ФК «Минск». Я в Мозыре живу, там за ФК «Славию». То есть патриотизм этот есть. Вроде сейчас современный мир, куда-то поехать, глобализм. Нет, я хочу здесь.
Юлия Силипицкая:
Я уже начинаю на футбол по-другому смотреть.
Александр Шагойко:
О таких ребятах, которые болеют за свой клуб, которые переживают, хотят вернуться, где-то в других академиях находятся, но возвращаются в свои клубы, о них никто не знает. Почему это не освещать? Говорить, что есть такие.
Юлия Силипицкая:
У вас должен быть хороший PR-менеджер.
Игорь Слесарчук:
Вот этого и не хватает, то, что мы и говорили про зрелищность, про подачу.
Юлия Силипицкая:
То есть нужны люди, которые будут продвигать?
Игорь Слесарчук:
Конечно.
Юлия Силипицкая:
Сенсацию вы сотворили по поводу «Ислочи». Сейчас второе место. За счет чего?
Александр Шагойко:
Это промежуточный всего лишь этап, тут говорить о какой-то сенсации преждевременно. Всего лишь получемпионат.
Юлия Силипицкая:
Все такие скромные.
Игорь Слесарчук:
Нет, каждый год бывала одна команда, вторая, третья. Кто-то прошел первый круг хорошо, кто-то второй. Как говорят, цыплят по осени считают. Надо смотреть 30 матчей, там уже будет показатель.
Юлия Силипицкая:
Сейчас ровно за половину перевалило.
Игорь Слесарчук:
Половина и есть, просто у некоторых команд пропущенные матчи. Очень неплохо выглядит «Энергетик», «Минск». Есть и другие команды, которые показывают неплохой футбол. Это время. Пока не надо делать больших выводов, не надо вешать какие-то ярлыки. Рано об этом говорить.
Какая цель у футболистов в этом сезоне?
Юлия Силипицкая:
Какую цель вы поставили на этот сезон?
Александр Шагойко:
В первую очередь это развитие футболистов, которые есть.
Юлия Силипицкая:
То есть вы не претендуете на высшие ступени.
Александр Шагойко:
Места и очки набираются только за счет того, что идет работа. Нет самоцели занять какое-то место. Место должно быть итогом чего-то.
Игорь Слесарчук:
Уровень смотрят не по тому, как кто-то куда-то запрыгнул. Надо держать определенный уровень и класс. Это и говорит о том, что ты ниже не опускаешься, а иногда подпрыгиваешь чуть выше. «Ислочь» – новая команда. Плюс разный подход был. Были попытки даже замахнуться повыше, не получилось, сейчас чуть вектор изменился.
Юлия Силипицкая:
«Замахнулся» – вы про Жуковского?
Игорь Слесарчук:
Да.
Юлия Силипицкая:
Он и замахивался, по сути своей.
Александр Шагойко:
Сам вектор развития клуба был совсем другой.
Нужно ли футболу дополнительное финансирование?
Игорь Слесарчук:
У «Минска» своя спортшкола, академия крупнейшая. Поэтому о какой-то стабильности, когда играют молодые ребята, говорить сложно. Плюс, опять же, ресурсы.
Юлия Силипицкая:
То есть денег не хватает?
Александр Шагойко:
Много не бывает.
Юлия Силипицкая:
Зачем вам так много денег? Куда их девать?
Александр Шагойко:
Не нам, на развитие. Больше полей, больше инфраструктуры. В общем. Если привязываться к конкретному клубу, то да. Это и на уровне сборных хотелось бы больше всего этого, качественнее. Всегда хочется чего-то большего.
Юлия Силипицкая:
А вы чего хотите?
Игорь Слесарчук:
Я то же самое.
Юлия Силипицкая:
Еще одно поле?
Игорь Слесарчук:
Дело не в поле, а в улучшении инфраструктуры. Футбол – это не только поле. Если просто говорить, двое ворот и поле, это о доступности футбола. Вы не представляете, сколько стоит финансово содержать хороший загон натуральный.
Юлия Силипицкая:
А он все-таки влияет на качество игры?
Игорь Слесарчук:
Есть хорошая шутка, почему в Англии хорошие поля.
Юлия Силипицкая:
Почему?
Игорь Слесарчук:
Там поливают и стригут. И так каждый день.
Юлия Силипицкая:
А у нас не поливают?
Игорь Слесарчук:
Нет. И так каждый день, и на протяжении 100 лет.
Юлия Силипицкая:
То есть нам надо 100 лет?
Игорь Слесарчук:
И Гольфстрим.
Состоялось три матча второго раунда Еврофутбола. Почему такие результаты?
Юлия Силипицкая:
Ребята, состоялось три матча второго раунда Еврофутбола. У меня оскомина осталась. А у вас? За кого болели?
Александр Шагойко:
Болеешь за все три клуба. Хотелось бы, чтобы кто-то прошел. Желательно все, но если не все, то чтобы кто-то прошел дальше, чтобы было какое-то развитие, дальше шагали. Это представляет страну в Еврокубках полностью, не отдельно взятый клуб, а полностью страну. Хотелось, чтобы кто-то. Еще об этом пока рано говорить, только первый матч.
Юлия Силипицкая:
Мы говорим о первых матчах. У вас какое впечатление?
Игорь Слесарчук:
Я немного копну глубже. Проблемы же, которые сейчас есть на уровне национальных сборных, клубов, они же не появились просто так. 10 лет назад были затеяны определенные реформы о сокращении Высшей лиги. Мы понимаем, что в Высшей лиге команды могут себе позволить хороший бюджет, который гарантирован определенными структурами. Происходит развитие. Если команд меньше в Высшей лиге, то меньше и футболистов в Высшей лиге. В Первой лиге люди не могут себе позволить такие вложения в Беларуси, так есть. Теперь мы считаем, 10 лет назад было 12 команд, это минус 4 команды, минус 80 футболистов. 10 лет назад футболистам было 20 лет, 22, сейчас им 32. Они бы сейчас были в зрелом возрасте.
Юлия Силипицкая:
То есть реформа пошла не впрок?
Игорь Слесарчук:
Я думаю, что да. То, что сейчас происходит, это нам поможет в будущем.
Юлия Силипицкая:
Чем?
Игорь Слесарчук:
Это развитие.
Юлия Силипицкая:
То есть мы сейчас делаем работу над ошибками?
Игорь Слесарчук:
Да, к сожалению, мне так кажется.
Александр Шагойко:
Зритель не ходит, футболисты молодые теряют интерес к тому же футболу. Мы на том этапе теряем какое-то количество футболистов. А в Первой лиге, надо понимать, ребята занимаются не ради того, чтобы играть в Первой лиге. Молодежь приходит и говорит: «Зачем мне Первая лига, если я могу другим делом заняться».
Игорь Слесарчук:
Тут надо знать методику. Много других факторов, убедить человека. Надо делать то, что ты говоришь. Футболистов должно быть много, выбор должен быть.
Александр Шагойко:
Нет такой ни одной команды, которая выходит и говорит: «Мы проигрываем».
Юлия Силипицкая:
Объясните, почему так получается – 0:3?
Александр Шагойко:
Значит, их готовность, уровень оппонента.
Юлия Силипицкая:
То есть оппонент выше настолько?
Александр Шагойко:
Дело не в том, что выше. Первое, что бросается в глаза, мы проигрываем именно в желании, хотя перед началом чемпионата первые кубки прошли, первые туры. Я говорил, что на тот момент БАТЭ – это была одна из самых хороший команд, очень качественный футбол. Все совпадало и по желанию, и по набору очков, и по игре. То есть там вопросов больших не было.
Юлия Силипицкая:
Так а что случилось?
Александр Шагойко:
Не хочу копаться, потому что это надо внутри команды. Никто не любит, когда критикуют.
Юлия Силипицкая:
Мы не критикуем, мы просто говорим.
Александр Шагойко:
Я говорю о критике, надо быть внутри команды, чтобы понять то, что там происходит.
Юлия Силипицкая:
Это не фатально?
Александр Шагойко:
Все отыгрывается. Главное – делать правильные выводы.
Игорь Слесарчук:
Надо не повторять ошибок, а для этого нужен опыт.
Можно как-то изменить ход событий у «Динамо-Минск»?
Юлия Силипицкая:
Можно как-то изменить ход событий у «Динамо-Минск»? Что надо было сделать?
Игорь Слесарчук:
Если пропускаешь на первой минуте гол, то это следствие плохого выхода из раздевалки.
Юлия Силипицкая:
А гомельчане не дозрели еще?
Александр Шагойко:
Мне кажется, да. Пока там нет тех и лидеров, и футболистов, которые могли бы играть на более высоком уровне. Для них это очень хороший опыт.
Юлия Силипицкая:
А если бы вы там оказались с «Ислочью»?
Александр Шагойко:
Хотелось бы там быть, сделаем все для того, чтобы там оказаться.
Какие планы у белорусского футбола?
Юлия Силипицкая:
А у вас какие планы?
Игорь Слесарчук:
Грандиозные. Нас покидают футболисты, но не все. Продолжаем. Поэтому загадывать, как получится, это уже от нас, от тренеров, зависит, насколько мы будем успешны в своих предложениях, что мы предложим футболистам, насколько они воспримут наши требования.
Юлия Силипицкая:
Без чего не может быть белорусский футбол? Что надо сейчас обязательно сделать?
Александр Шагойко:
Самое главное – это массовость. Это и развитие тренерских кадров, это и подготовка всего обеспечивающего персонала. Это большой объем работы. Лучше сделать шаг назад, а потом два вперед.
Юлия Силипицкая:
Тогда будем от вас ждать, господа. Вдруг у нас будет полуфинал Лиги чемпионов, неважно какого клуба.
Игорь Слесарчук:
Когда он будет, он будет не вдруг.