«10 лет назад были затеяны определённые реформы». Что тормозит развитие белорусского футбола?

Новости Беларуси. Футбол – дело тонкое. Никто и никогда не хочет проигрывать. В гостях рубрики «Спорттаймер» в программе «Неделя» на СТВ тренеры белорусских клубов Высшей лиги «Минск» и «Ислочь» Игорь Слесарчук и Александр Шагойко. Ребята знают отечественный футбол изнутри, прямо от сердца, и то, что не видно нашему болельщику. Они трудятся не покладая рук и видят, где надо добавить, а где не спешить с выводами. Что нужно белорусскому футболу для развития? Юлия Силипицкая, СТВ:

Что надо сделать, чтобы белорусский футбол был как можно меньше скучным? Хотя бы три пункта.

Игорь Слесарчук, старший тренер ФК «Минск»:

Надо его в первую очередь развивать всем вместе. Юлия Силипицкая:

А как? Игорь Слесарчук:

Для этого надо руководящий орган, который контролирует. Допустим, Федерация футбола определяет стратегию, она уже определена. И следовать ей, выполнять на всех уровнях. Также надо понимать, что спорт – это не то, что щелкнул пальцами и что-то делаешь, у тебя все получается. Это не конвейер.

Александр Шагойко, тренер ФК «Ислочь»:

Это не один год, это длительный процесс. Юлия Силипицкая:

Белорусскому футболу сколько лет-то уже? Почему сегодня белорусский футбол как-то немного просел? Игорь Слесарчук:

Сейчас ходят на команды больше, чем на имена. Александр Шагойко:

Имена должны быть в командах. Юлия Силипицкая:

То есть должны быть и команды, и имена? Александр Шагойко:

Да. Если вернуться, это опять же в начало надо идти. Имена почему не появляются? Это работа. Работа должна быть выстроена снизу. Они должны появляться не сами по себе.

Юлия Силипицкая:

А, может, имена не появляются, потому что сейчас детский футбол платный? И такой достаточно кусающийся. Игорь Слесарчук:

Все платное, тут же конкуренция, другие виды спорта есть. Александр Шагойко:

Есть и бесплатный. Юлия Силипицкая:

Есть бесплатный футбол? Александр Шагойко:

Конечно. Игорь Слесарчук:

На периферии точно бесплатный. Не надо говорить, что раньше были альтруисты одни – за Родину. Нет. Девизы должны быть, лозунги должны быть. Юлия Силипицкая:

А сейчас есть?

Игорь Слесарчук:

Конечно. Многие ребята молодые и патриотичные, очень патриотичные, за клуб, условно, ФК «Минск». Я в Мозыре живу, там за ФК «Славию». То есть патриотизм этот есть. Вроде сейчас современный мир, куда-то поехать, глобализм. Нет, я хочу здесь. Юлия Силипицкая:

Я уже начинаю на футбол по-другому смотреть. Александр Шагойко:

О таких ребятах, которые болеют за свой клуб, которые переживают, хотят вернуться, где-то в других академиях находятся, но возвращаются в свои клубы, о них никто не знает. Почему это не освещать? Говорить, что есть такие. Юлия Силипицкая:

У вас должен быть хороший PR-менеджер. Игорь Слесарчук:

Вот этого и не хватает, то, что мы и говорили про зрелищность, про подачу. Юлия Силипицкая:

То есть нужны люди, которые будут продвигать? Игорь Слесарчук:

Конечно. Юлия Силипицкая:

Сенсацию вы сотворили по поводу «Ислочи». Сейчас второе место. За счет чего?

Александр Шагойко:

Это промежуточный всего лишь этап, тут говорить о какой-то сенсации преждевременно. Всего лишь получемпионат. Юлия Силипицкая:

Все такие скромные. Игорь Слесарчук:

Нет, каждый год бывала одна команда, вторая, третья. Кто-то прошел первый круг хорошо, кто-то второй. Как говорят, цыплят по осени считают. Надо смотреть 30 матчей, там уже будет показатель. Юлия Силипицкая:

Сейчас ровно за половину перевалило. Игорь Слесарчук:

Половина и есть, просто у некоторых команд пропущенные матчи. Очень неплохо выглядит «Энергетик», «Минск». Есть и другие команды, которые показывают неплохой футбол. Это время. Пока не надо делать больших выводов, не надо вешать какие-то ярлыки. Рано об этом говорить.

Какая цель у футболистов в этом сезоне? Юлия Силипицкая:

Какую цель вы поставили на этот сезон? Александр Шагойко:

В первую очередь это развитие футболистов, которые есть. Юлия Силипицкая:

То есть вы не претендуете на высшие ступени. Александр Шагойко:

Места и очки набираются только за счет того, что идет работа. Нет самоцели занять какое-то место. Место должно быть итогом чего-то. Игорь Слесарчук:

Уровень смотрят не по тому, как кто-то куда-то запрыгнул. Надо держать определенный уровень и класс. Это и говорит о том, что ты ниже не опускаешься, а иногда подпрыгиваешь чуть выше. «Ислочь» – новая команда. Плюс разный подход был. Были попытки даже замахнуться повыше, не получилось, сейчас чуть вектор изменился. Юлия Силипицкая:

«Замахнулся» – вы про Жуковского? Игорь Слесарчук:

Да. Юлия Силипицкая:

Он и замахивался, по сути своей. Александр Шагойко:

Сам вектор развития клуба был совсем другой.

Нужно ли футболу дополнительное финансирование? Игорь Слесарчук:

У «Минска» своя спортшкола, академия крупнейшая. Поэтому о какой-то стабильности, когда играют молодые ребята, говорить сложно. Плюс, опять же, ресурсы. Юлия Силипицкая:

То есть денег не хватает? Александр Шагойко:

Много не бывает. Юлия Силипицкая:

Зачем вам так много денег? Куда их девать? Александр Шагойко:

Не нам, на развитие. Больше полей, больше инфраструктуры. В общем. Если привязываться к конкретному клубу, то да. Это и на уровне сборных хотелось бы больше всего этого, качественнее. Всегда хочется чего-то большего. Юлия Силипицкая:

А вы чего хотите?

Игорь Слесарчук:

Я то же самое. Юлия Силипицкая:

Еще одно поле? Игорь Слесарчук:

Дело не в поле, а в улучшении инфраструктуры. Футбол – это не только поле. Если просто говорить, двое ворот и поле, это о доступности футбола. Вы не представляете, сколько стоит финансово содержать хороший загон натуральный. Юлия Силипицкая:

А он все-таки влияет на качество игры? Игорь Слесарчук:

Есть хорошая шутка, почему в Англии хорошие поля. Юлия Силипицкая:

Почему? Игорь Слесарчук:

Там поливают и стригут. И так каждый день. Юлия Силипицкая:

А у нас не поливают?

Игорь Слесарчук:

Нет. И так каждый день, и на протяжении 100 лет. Юлия Силипицкая:

То есть нам надо 100 лет? Игорь Слесарчук:

И Гольфстрим. Состоялось три матча второго раунда Еврофутбола. Почему такие результаты? Юлия Силипицкая:

Ребята, состоялось три матча второго раунда Еврофутбола. У меня оскомина осталась. А у вас? За кого болели? Александр Шагойко:

Болеешь за все три клуба. Хотелось бы, чтобы кто-то прошел. Желательно все, но если не все, то чтобы кто-то прошел дальше, чтобы было какое-то развитие, дальше шагали. Это представляет страну в Еврокубках полностью, не отдельно взятый клуб, а полностью страну. Хотелось, чтобы кто-то. Еще об этом пока рано говорить, только первый матч. Юлия Силипицкая:

Мы говорим о первых матчах. У вас какое впечатление? Игорь Слесарчук:

Я немного копну глубже. Проблемы же, которые сейчас есть на уровне национальных сборных, клубов, они же не появились просто так. 10 лет назад были затеяны определенные реформы о сокращении Высшей лиги. Мы понимаем, что в Высшей лиге команды могут себе позволить хороший бюджет, который гарантирован определенными структурами. Происходит развитие. Если команд меньше в Высшей лиге, то меньше и футболистов в Высшей лиге. В Первой лиге люди не могут себе позволить такие вложения в Беларуси, так есть. Теперь мы считаем, 10 лет назад было 12 команд, это минус 4 команды, минус 80 футболистов. 10 лет назад футболистам было 20 лет, 22, сейчас им 32. Они бы сейчас были в зрелом возрасте.

Юлия Силипицкая:

То есть реформа пошла не впрок? Игорь Слесарчук:

Я думаю, что да. То, что сейчас происходит, это нам поможет в будущем. Юлия Силипицкая:

Чем? Игорь Слесарчук:

Это развитие. Юлия Силипицкая:

То есть мы сейчас делаем работу над ошибками? Игорь Слесарчук:

Да, к сожалению, мне так кажется. Александр Шагойко:

Зритель не ходит, футболисты молодые теряют интерес к тому же футболу. Мы на том этапе теряем какое-то количество футболистов. А в Первой лиге, надо понимать, ребята занимаются не ради того, чтобы играть в Первой лиге. Молодежь приходит и говорит: «Зачем мне Первая лига, если я могу другим делом заняться». Игорь Слесарчук:

Тут надо знать методику. Много других факторов, убедить человека. Надо делать то, что ты говоришь. Футболистов должно быть много, выбор должен быть.

Александр Шагойко:

Нет такой ни одной команды, которая выходит и говорит: «Мы проигрываем». Юлия Силипицкая:

Объясните, почему так получается – 0:3? Александр Шагойко:

Значит, их готовность, уровень оппонента. Юлия Силипицкая:

То есть оппонент выше настолько? Александр Шагойко:

Дело не в том, что выше. Первое, что бросается в глаза, мы проигрываем именно в желании, хотя перед началом чемпионата первые кубки прошли, первые туры. Я говорил, что на тот момент БАТЭ – это была одна из самых хороший команд, очень качественный футбол. Все совпадало и по желанию, и по набору очков, и по игре. То есть там вопросов больших не было. Юлия Силипицкая:

Так а что случилось? Александр Шагойко:

Не хочу копаться, потому что это надо внутри команды. Никто не любит, когда критикуют. Юлия Силипицкая:

Мы не критикуем, мы просто говорим.

Александр Шагойко:

Я говорю о критике, надо быть внутри команды, чтобы понять то, что там происходит. Юлия Силипицкая:

Это не фатально? Александр Шагойко:

Все отыгрывается. Главное – делать правильные выводы. Игорь Слесарчук:

Надо не повторять ошибок, а для этого нужен опыт. Можно как-то изменить ход событий у «Динамо-Минск»? Юлия Силипицкая:

Можно как-то изменить ход событий у «Динамо-Минск»? Что надо было сделать? Игорь Слесарчук:

Если пропускаешь на первой минуте гол, то это следствие плохого выхода из раздевалки. Юлия Силипицкая:

А гомельчане не дозрели еще?

Александр Шагойко:

Мне кажется, да. Пока там нет тех и лидеров, и футболистов, которые могли бы играть на более высоком уровне. Для них это очень хороший опыт. Юлия Силипицкая:

А если бы вы там оказались с «Ислочью»? Александр Шагойко:

Хотелось бы там быть, сделаем все для того, чтобы там оказаться. Какие планы у белорусского футбола? Юлия Силипицкая:

А у вас какие планы? Игорь Слесарчук:

Грандиозные. Нас покидают футболисты, но не все. Продолжаем. Поэтому загадывать, как получится, это уже от нас, от тренеров, зависит, насколько мы будем успешны в своих предложениях, что мы предложим футболистам, насколько они воспримут наши требования. Юлия Силипицкая:

Без чего не может быть белорусский футбол? Что надо сейчас обязательно сделать?