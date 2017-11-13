На этих игроков возлагают надежды: как прошел матч между юниорскими командами Беларуси и России в рамках «Кубка Президентского спортивного клуба»

Новости Беларуси. Безусловно, центральным спортивным событием этой недели стал финал Кубка Федерации по теннису, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ. Но там же, на «Чижовка-Арене» проходил и другой турнир – не такой масштабный, но заслуживающий внимания. Речь о Международном турнире по хоккею с шайбой среди юниорских сборных команд «Кубок Президентского спортивного клуба».

Сам турнир уже носит статус традиционного. Вот только традиционных участников тут нет. С 2007 года здесь успело поиграть огромное количество хоккеистов. И каждый год есть свои открытия. Например, нападающий минского «Динамо» Артур Гаврус в 2009 году поднял над головой кубок Президентского спортивного клуба.

Артур Гаврус, нападающий ХК «Динамо-Минск»:

Очень важно для самих игроков играть на таких турнирах, потому что через год эта сборная будет представлять нас на Чемпионате мира. Этот не оценить невозможно. Чем больше таких турниров будет, тем лучше.

А это Леонид Ивановский. В 2014 году он давал интервью в программе «СТВ-Спорт» в качестве игрока юниорской сборной. Сегодня это участник белорусской хоккейной Экстралиги. Сейчас парень находится на учебно-тренировочных сборах в составе молодежной сборной Беларуси до 20 лет.

А его товарищ по команде – Владислав Вербицкий – и вовсе уехал играть за границу – в словацкую «Детву».

Павел Егоров, помощник председателя Президентского спортивного клуба по спорту:

Их заметили на уровне первенства Республики Беларусь по возрастам, пригласили в институт национальных команд. Им показано доверие со стороны штаба Федерации хоккея Республики Беларусь. В перспективе это игроки, которые пойдут по всем ступеням, и на них возлагаются надежды и им оказана великая честь.

Традиционно, самыми сильными участниками турнира являются команды России и Беларуси. Так вышло и на этот раз. Долгой раскачки нашим восточным соседям не понадобилось: уже в первый игровой день россияне обыграли Словакию – 8:0. Нашим парням пришлось тяжелее: белорусы в игре с Латвией горели – 4:1, и только поддержка родных трибун позволила команде Евгения Есаулова отыграться.

Павел Денисов, капитан юниорской сборной Беларуси по хоккею:

В первом периоде не получалось вообще ничего. У нас было немного игр на международном уровне. Я думаю, из-за этого. После второго тренер сказал: «надо собираться, если мы хотим чего-то добиться на этом турнире».

Второй игровой день принес победу обеим командам: россияне обыграли Латвию – 4:1, а белорусы были сильнее словаков – 4:0. Как итог – очередное золото турнира разыгрывали между собой именно эти команды. В решающем матче россияне объективно были сильнее. Счет 4:1 в данном случае говорит сам за себя.

Егор Буяльский, лучший нападающий турнира:

Скоростные, хорошие броски у них. В общем, хорошая команда.

Таким образом, россияне подтвердили свой успех 2016 года. И это чемпионство стало для команды уже седьмым за всю историю турнира.