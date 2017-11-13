«Соболенко играет в мощный теннис. Она может войти в ТОП-10 в следующем году»

Новости Беларуси. В гостях у программы «Неделя спорта» Александр Василевский – экс-капитан сборной Республики Беларусь в матче Кубка Дэвиса.

Коко Вандевеге отмечала после первой игры с Ариной Соболенко, что несложно было предугадать игры Арины. И что за всю игру она не меняла своей тактики в игре. Верно ли это?

Александр Василевский, экс-капитан сборной Республики Беларусь в матче Кубка Дэвиса:

В чем-то, может быть, она и права. Арина играет в очень активный, мощный теннис: мощная подача, мощнейшие удары. Нечасто бывают длинные розыгрыши, поэтому где-то она читаема.

Не хватает продуманности, стратегии какой-то?

Александр Василевский:

Может быть, пока не хватает. Но тренерский состав в этом направлении работает. Арина – еще молодая спортсменка – всего лишь 19 лет. С возрастом придет опыт, большая стабильность и будут наиграны какие-то комбинации, чтобы лучше использовать весь свой арсенал.

У вас подрастает очень яркая звездочка мирового тенниса, которая в ближайшее время, я думаю, войдет в ТОП-10. Как вы считаете?

Александр Василевский:

Скорее всего, да. Очень здорово стала играть Арина в последнее время. Вполне вероятно, что в ТОП-10 она может войти уже в следующем году.

Сейчас она какое место занимает?

Александр Василевский:

78-е.

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