«Мы очень достойно сопротивлялись сборной США»: тренер Василевский об игре белорусских теннисисток на Кубке Федераций

Новости Беларуси. В гостях у программы «Неделя спорта» Александр Василевский – экс-капитан сборной Республики Беларусь в матче Кубка Дэвиса.

Давайте назовем имена наших героев: Александра Соснович, Арина Соболенко, Вера Лапко, Лидия Морозова, капитан команды Эдуард Дубров. Мы, конечно же, верили в наших девушек и надеялись, что Кубок Федерации будет красоваться на одной из главных площадей белорусской столицы.

Александр, вы сами ожидали, что наши девчата смогут это сделать?

Александр Василевский, экс-капитан сборной Республики Беларусь в матче Кубка Дэвиса:

В начале этого года тяжело было поверить, что такое произойдет, потому что все соперницы гораздо более именитые, у них более высокий рейтинг. И это просто отличный результат для нашей команды, что мы смогли победить и команду Голландии, и команду Швейцарии, и очень достойно сопротивлялись сборной США.

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