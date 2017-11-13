Академия тенниса. Как тренируются и на кого хотят быть похожими будущие звезды белорусского тенниса – репортаж СТВ

Новости Беларуси. С чего начинается большой теннис? Вопрос неоднозначный, но реально – с натягивания сетки, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ. Здесь самообслуживание для всех: нянек и гувернанток нет. А место, где готовят будущих звезд большого спорта, называется фундаментально – Академия тенниса и сквоша. Брендовый цвет – малиновый, подход – индивидуальный. Группы по начальному обучению не превышают 4 человек.

Мария Цытленок, руководитель отдела тенниса и сквоша Академии тенниса и сквоша:

У нас пока еще 30 воспитанников, но мы развиваемся, открываем группы для маленьких детей, открываем утренние группы.

В тренерском штабе специалисты – все, как один, с теннисным прошлым. Люди, которые любят этот вид спорта, и готовы делиться всем, что знают. Ведь они ищут чемпионов. Мария Цытленок:

Одними и теми же детками занимается тренер по теннису, по специальной нагрузке и тренер по общей физической нагрузке. У нас в группах тренируются как малыши, так и взрослые ребята, которые участвуют на чемпионатах Беларуси.

Казалось бы, что трудного в том, чтобы поймать теннисный мяч, стоя на балансировочном диске. Но оказывается, надо изрядно постараться, особенно когда ты красивый и умный.

Одни тренеры предпочитают опуститься на колени – так лучше видно воспитанника. Другие говорят с новобранцами на их языке – так понятнее, ведь этим ребятам всего по 6 лет.

Неординарные подходы укрепляют связь «коуч-ученик. Возможно, так и зарождается любовь к виду спорта.

Артем Мисюль, тренер по теннису и сквошу:

Самое главное – заинтересовать их в этом возрасте. То есть если не будет каких-то игровых моментов, если их в этом возрасте не вовлечь в теннис, какие данные у них бы не были, они не будут играть, потому что им неинтересно.

В течение первых 2 лет ребята тренируются 3 раза в неделю по часу. После того, как почувствуют мяч рукой, в работу идет ракетка, которую держать надо по стрелочке.

Артем Мисюль:

Так мы держим. Ребенок запоминает, и образовывается мышечная память. Мышечная память, ребенок больше не будет смотреть, будет брать по каким-то своим ощущениям.

Малыши начинают грезить теннисом с первых занятий, и тренер становится центром их вселенной, лишь потом – кумиром. Воспитанники Академии тенниса и сквоша:

Я люблю очень своего тренера. Я очень хочу стать, как Арина Соболенко.

Я хочу стать чемпионом Беларуси по теннису. Мои любимые игроки – Виктория Азаренко, Шило и Максим Мирный.

Тренер:

В 7-8 лет детки уже могут играть свои первые соревнования. Если в таком возрасте начинают выигрывать, значит, у них есть перспектива.

Старшие ребята готовятся к скорому первенству Беларуси. За плечами у них – около 5 лет игрового стажа. Поэтому эквилибристика с мячом уже наработана. Воспитанники Академии тенниса и сквоша:

Я хочу стать таким же знаменитым, как и Джокович, Федерер. А белорусские теннисисты?

Мирный, Василевский, Шило.

Я хотела бы быть похожей на Соснович.

Наверное, на Соболенко. Мне больше импонирует ее стиль игры – атакующий.

Может, буду знаменитым, может, не буду. Буду стараться.