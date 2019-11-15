Евгений Осинцев: аутсайдер или «Барселона», ты должен выходить и выкладываться
Новости Беларуси. 20 ноября мини-футбольный клуб «Столица» начнет выступление в элитном раунде Лиги чемпионов, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
В нашей группе D: украинский «Херсон», чешская «Спарта Прага» и очевидный фаворит четверки – испанская «Барселона». Кроме того, в расписании у футболистов «Столицы» значатся еще и республиканские соревнования.
16 ноября команда сыграет с «Минском» в рамках девятого тура чемпионата Беларуси. Несмотря на то, что соперник дебютант этого турнира, а совсем скоро три матча Лиги чемпионов, расслабляться и как-то беречь себя команда не намерена.
Евгений Осинцев, главный тренер МФК «Столица»:
Здесь ты выходишь и должен играть каждую игру на 100 %, чемпионат это или Лига чемпионов. Не имеет значения, аутсайдер или «Барселона», ты должен выходить и выкладываться. Поэтому, конечно же, требование будет одно: выходить и максимально работать, добиться положительного результата.
А когда ты максимально сконцентрирован и собран максимально, это залог того, что ты не получишь травму и все будет хорошо.
Подопечные Евгения Осинцева начнут выступление в элитном раунде матчем против чемпиона Украины «Херсона». Команды уже встречались ранее – в первом для «Столицы» элитном этапе Лиги чемпионов. Тогда белорусы уступили: 3:7. Теперь же у клуба есть отличная возможность взять реванш при родных трибунах. Встреча пройдет 20 ноября на площадке спорткомплекса «Уручье». Начало в 19:30.