Александр Глеб об «Ислочи»: «Я пришёл туда больше набираться опыта именно тренерского»

Футболист откровенно рассказал о себе в программе «В людях».

Вадим Щеглов, ведущий СТВ:

Задумывались ли Вы над тем, чтобы передать свой опыт, свои знания?



Александр Глеб, футболист:

Конечно, задумывался. Тем более, сейчас, когда ушёл с БАТЭ, подписал контракт с «Ислочью». Там руководство клуба, тренерский штаб – это мои друзья. Я с ними уже давно общаюсь, мы с ними дружим. Я пришёл туда больше набираться опыта именно тренерского. И на данный момент мне это интересно. Это тоже непросто.