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Александр Глеб: «Испанский я не учил. Немного по-детски себя повёл: «Вот специально учить не буду, не хочу!»

16 ноября 2019 12:48
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Футболист откровенно рассказал о себе в программе «В людях».

Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
Вы на скольких языках разговариваете?

Александр Глеб: «Испанский я не учил. Немного по-детски себя повёл: «Вот специально учить не буду, не хочу!»-1



Александр Глеб, футболист:
Я разговариваю на немецком и на английском. Испанский я не учил – сам не знаю, почему не учил. Просто тогда конфликт был с Гвардиолой. И вот, как ребёнок, обиделся. Немного по-детски себя повёл: «Вот специально учить не буду, не хочу!»

# Футбол # Александр Глеб

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