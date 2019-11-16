Александр Глеб: «Испанский я не учил. Немного по-детски себя повёл: «Вот специально учить не буду, не хочу!»





Александр Глеб, футболист:

Я разговариваю на немецком и на английском. Испанский я не учил – сам не знаю, почему не учил. Просто тогда конфликт был с Гвардиолой. И вот, как ребёнок, обиделся. Немного по-детски себя повёл: «Вот специально учить не буду, не хочу!»