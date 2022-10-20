«Мы вместе практиковались, и она просто убила меня». С кем придётся сражаться Азаренко на турнире категории WTA-1000?

Испанская спортсменка отказалась от продолжения борьбы после первого сета, который со счетом 6:2 белоруска оставила за собой. Всего теннисистки провели на корте 29 минут. Следующий матч Азаренко сыграет против американки, 15-й ракетки мира Мэдисон Киз. Матч должен состояться предстоящей ночью (не ранее полуночи) на центральном корте.

Виктория Азаренко, участница турнира:

Ты не хочешь, чтобы кто-то снимался по ходу матча. Ты приходишь сюда бороться, показывать лучшую игру. Очень грустно, что Паула не смогла завершить матч. Надеюсь, ей скоро станет лучше. Уверена, мы сыграем еще не один матч. Я очень этого жду.

Мэдисон Киз – великолепный игрок. Она отлично проявила себя на американских турнирах. Она очень опасная и очень талантливая. Она может победить любого, поэтому я должна быть готовой. Неделю назад мы вместе практиковались, и она просто убила меня. Надеюсь, что смогу немножко отомстить.