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Экстралига. Жлобинский «Металлург» на своём льду обыграл «Динамо-Молодечно»

20 октября 2022 15:08
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Новости Беларуси. Хоккейные дружины выясняют отношения в рамках экстралиги. В одном из противостояний жлобинский «Металлург» на своем льду скрестил клюшки с молодечненским «Динамо», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Экстралига. Жлобинский «Металлург» на своём льду обыграл «Динамо-Молодечно»-1

Коллективы выдали настоящую голевую феерию. В первом периоде команды обменялись результативными атаками. А во втором гости отличись дважды. «Волки» же поразили ворота соперника лишь один раз. Но в заключительной 20-минутке «сталевары» смогли собраться и показать чемпионский характер. Они забросили три шайбы, сами при этом больше не пропустив. И выиграли поединок в основное время – 5:3.

В остальных дуэлях удача улыбнулась гродненскому «Неману» и «Витебску».

# Хоккей Беларуси # Фотофакт

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