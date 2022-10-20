Экстралига. Жлобинский «Металлург» на своём льду обыграл «Динамо-Молодечно»

Новости Беларуси. Хоккейные дружины выясняют отношения в рамках экстралиги. В одном из противостояний жлобинский «Металлург» на своем льду скрестил клюшки с молодечненским «Динамо», сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. Хоккейные дружины выясняют отношения в рамках экстралиги. В одном из противостояний жлобинский «Металлург» на своем льду скрестил клюшки с молодечненским «Динамо», сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Коллективы выдали настоящую голевую феерию. В первом периоде команды обменялись результативными атаками. А во втором гости отличись дважды. «Волки» же поразили ворота соперника лишь один раз. Но в заключительной 20-минутке «сталевары» смогли собраться и показать чемпионский характер. Они забросили три шайбы, сами при этом больше не пропустив. И выиграли поединок в основное время – 5:3.
В остальных дуэлях удача улыбнулась гродненскому «Неману» и «Витебску».