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Завершился 26-й тур ЧБ по футболу. Кто возглавил итоговую таблицу?

20 октября 2022 20:29
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Новости Беларуси. Завершился 26-й тур национального чемпионата по футболу. В расписании 20 октября значились два противостояния, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Завершился 26-й тур ЧБ по футболу. Кто возглавил итоговую таблицу?-1

«Ислочь» принимала на своем поле БАТЭ. Дружины не смогли порадовать забитыми мячами и завершили встречу с итоговым счетом 0:0. При этом «Ислочь» прервала 5-матчевую серию побед. Однако поединок стал знаковым для капитана гостей полузащитника Станислава Драгуна. Он провел свой 600-й матч в карьере.

Завершился 26-й тур ЧБ по футболу. Кто возглавил итоговую таблицу?-4

Полные результаты прошедшего тура на ваших экранах. Отметим, пока минимальное лидерство в турнирной таблице удерживает «Шахтер». В одном балле от него находятся «Динамо-Минск» и «Энергетик-БГУ».

# Футбол Беларуси # Станислав Драгун # Фотофакт

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