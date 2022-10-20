Завершился 26-й тур ЧБ по футболу. Кто возглавил итоговую таблицу?

Новости Беларуси. Завершился 26-й тур национального чемпионата по футболу. В расписании 20 октября значились два противостояния, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Ислочь» принимала на своем поле БАТЭ. Дружины не смогли порадовать забитыми мячами и завершили встречу с итоговым счетом 0:0. При этом «Ислочь» прервала 5-матчевую серию побед. Однако поединок стал знаковым для капитана гостей полузащитника Станислава Драгуна. Он провел свой 600-й матч в карьере.