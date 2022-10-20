Трое юных боксёров из Смиловичей заняли весь пьедестал областных соревнований. Как воспитывают чемпионов?

Новости Беларуси. Юные спортсмены из Смиловичей привезли награды c областных соревнований по боксу, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

На пьедестал поднялись сразу трое воспитанников – Анатолий Андриевич, Павел Нарольский и Григорий Лобода. Юноши занимаются в филиале Червенской спортивной детско-юношеской школы олимпийского резерва. Обучает их Константин Соколов – в прошлом главный тренер сборной Беларуси по боксу. Именно он стоял у истоков создания и развития традиций этого спорта в Смиловичах. Сейчас в спортшколе тренируются две группы, это 25 детей. В перспективе планируют провести дополнительный набор.

Анатолий Андриевич, воспитанник филиала Червенской СДЮШОР:

Это были вторые соревнования. Первыми доволен очень сильно, вторыми не очень доволен, мог бы и лучше выступить. Занимаюсь два года.

Григорий Лобода, воспитанник филиала Червенской СДЮШОР:

Мне нравится этот вид спорта, он мужественный. В нем нужны только люди с сильным характером. Мысли – окончить школу, отучиться на тренера и прийти к своему тренеру помогать. На тренировке я тренируюсь три дня в неделю и дополнительно дома бегаю.

Константин Соколов, главный тренер Беларуси по боксу (2014-2015 годов):

Неплохой результат для начинающих, потому что они только 1,5-2 года тренируются. Накатываем ребят, учитывая, что только третий год этот бокс развивается, это уже пятая область. С каждой области мы медали привозим, первые, вторые места. 9 человек уже с медалями.