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Мундиаль начинается уже в Беларуси: о чём говорят болельщики, которые едут через нашу страну на ЧМ по футболу

17 июня 2018 19:14
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Новости Беларуси. Жаль, конечно, что белорусские футболисты не выйдут на поля мундиаля, но это совсем не означает, что страна остается в стороне от грандиозного события, которое, кстати, впервые проходит так близко от нашей границы, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Мундиаль начинается уже в Беларуси: о чём говорят болельщики, которые едут через нашу страну на ЧМ по футболу-1

Мундиаль начинается уже в Беларуси: о чём говорят болельщики, которые едут через нашу страну на ЧМ по футболу-3

Мундиаль начинается уже в Беларуси: о чём говорят болельщики, которые едут через нашу страну на ЧМ по футболу-5

Евгений Пустовой – в поисках белорусской причастности.

Россия ликует, поет гимн и перепевает известные песни. Беларусь радуется вместе с друзьями. И создает торжество спорта, начиная с общей границы Союзного государства.

Мундиаль начинается уже в Беларуси: о чём говорят болельщики, которые едут через нашу страну на ЧМ по футболу-8

Евгений Семенюк, заместитель начальника отделения пограничного контроля пункта пропуска «Брест»:
Сотрудники пограничной службы тоже любят футбол, тоже представляют атмосферу этого праздника. Естественно, эту атмосферу надо приумножить для лиц, которые пересекают границу.

Вопреки расхожему мнению, все дороги мундиаля ведут сейчас не в Рим (к слову, сборную Италии отфутболили еще на этапе отбора), а в российские города. И по дороге из Европы за спортивными эмоциями – Беларусь.

Мундиаль начинается уже в Беларуси: о чём говорят болельщики, которые едут через нашу страну на ЧМ по футболу-11

Антон Бычковский, официальный представитель Госпогранкомитета Беларуси:
На сегодняшний день государственную границу Беларуси пересекли более 1740 болельщиков, которые направляются на чемпионат мира по футболу в Российскую Федерацию. Общее время их оформления в автодорожных пунктах пропуска не должно превышать 15 минут.

Мундиаль начинается уже в Беларуси: о чём говорят болельщики, которые едут через нашу страну на ЧМ по футболу-14

Вот так позитивно отзывается в сердцах болельщиков безвизовый режим. C FAN ID – как с дипломатическим паспортом – минимум волокиты. Даже пауза для проверки документов – музыкальная.

Мундиаль начинается уже в Беларуси: о чём говорят болельщики, которые едут через нашу страну на ЧМ по футболу-17

На этом чемпионате мира по футболу Беларусь тоже может заработать очки.

Мундиаль начинается уже в Беларуси: о чём говорят болельщики, которые едут через нашу страну на ЧМ по футболу-20

Пабло Нестерук, футбольный болельщик (Аргентина):
В Беларуси мы впервые. Но слышали, что Марадона скоро будет тренировать вашу команду. Он великий!

Мундиаль начинается уже в Беларуси: о чём говорят болельщики, которые едут через нашу страну на ЧМ по футболу-23

Всколыхнет ли латиноамериканский кудесник мяча «памяркоўны белорусский футбол»? Покажет время. Но пока белорусской сборной в списках нет, зато у федерации есть оправдания.

Мундиаль начинается уже в Беларуси: о чём говорят болельщики, которые едут через нашу страну на ЧМ по футболу-26

Юрий Вергейчик, генеральный секретарь Ассоциации «Белорусская федерация футбола»:
Начинать надо с материальной базы. Когда мы создадим условия для всех наших детей, и они будут играть в футбол, естественно, мы должны создать такую систему, чтобы отбирали лучших.

Если мы берем сегодня нашу столицу, только у двух спортивных специализированных футбольных школ есть свои поля.

Мундиаль начинается уже в Беларуси: о чём говорят болельщики, которые едут через нашу страну на ЧМ по футболу-29

Марадона будет тренировать брестское «Динамо». Золотая бутса XX века еще и мастер голевого пиара. На чемпионате о ветеране вспоминают не реже, чем о Роналду или Месси. А между тем, в городе над Бугом столько же жителей, сколько во всей Исландии. И эта немногочисленная страна с небольшим количеством полей все же добралась до чемпионата мира.

Футбол – волитивный вид спорта. Говорит генсек предсказуемого фаворита отечественного футбола – клуба БАТЭ.

Мундиаль начинается уже в Беларуси: о чём говорят болельщики, которые едут через нашу страну на ЧМ по футболу-32

Андрей Вашкевич, генеральный секретарь ФК БАТЭ (Борисов):
Все хотят вырастить Месси. Но Месси один, несмотря ни на что. Все хотят вырастить Криштиану Роналду. Но он один. Поэтому должны совпасть очень много факторов, чтобы у нас появились настоящие звезды: от детско-юношеского футбола и до всей остальной пирамиды.

И все же счет и на табло мундиаля, и общей атмосферы – и в нашу пользу.

Мундиаль начинается уже в Беларуси: о чём говорят болельщики, которые едут через нашу страну на ЧМ по футболу-35

Никита Козырев, директор по розничному бизнесу коммерческого банка:
Очень многие могут приехать сюда, посмотреть, как что устроено у нас, как работает. Конечно, это реклама бренда нашей страны.

Топ-менеджер белорусского банка Никита Козырев со стадиона – в офис. Даже галстук завязать не успел. В России сейчас тысячи наших. Это же жест транснационального духа.

Мундиаль начинается уже в Беларуси: о чём говорят болельщики, которые едут через нашу страну на ЧМ по футболу-38

Никита Козырев:
Беларусь всеми силами болеет за Россию.

Может быть, это и помогло им – 5:0?

Никита Козырев:
Я думаю, что свой вклад белорусы тоже внесли, когда поддерживали их на стадионе.

Мундиаль начинается уже в Беларуси: о чём говорят болельщики, которые едут через нашу страну на ЧМ по футболу-41

Мундиаль начинается уже в Беларуси: о чём говорят болельщики, которые едут через нашу страну на ЧМ по футболу-43

Белорусов на мировом первенстве столько, что про них даже сюжеты снимают.

Впечатлений у белорусского блогера Анны Банасевич – на гигабайты информации.

Мундиаль начинается уже в Беларуси: о чём говорят болельщики, которые едут через нашу страну на ЧМ по футболу-46

Мундиаль начинается уже в Беларуси: о чём говорят болельщики, которые едут через нашу страну на ЧМ по футболу-48

Анна Банасевич, блогер, спортивный журналист:
Люди очень позитивно настроены. Нет такого: вот, потратили столько денег из моего кошелька, из бабушкиной пенсии.

Свои труды спортивного журналиста Анна совместила с пиаром родной Беларуси. Мол, и на наших стадионах будет праздник. Вновь хоккея и впервые – Европейских игр.

Анны Банасевич:
Когда я приезжала, говорила, что я из Беларуси. Мне говорили: «У вас чемпионат мира по хоккею. А как? А что? Вот, визы. А у нас без визы можно приехать на несколько дней». Это людей очень располагает. Когда ориентируешь людей по ценам, тоже всё очень радостно воспринимается.

Футбол мирового уровня – это еще и лучшая рекламная платформа. Беларусь, похоже, смогла себя презентовать.

Пабло Нестерук:
Регулярно следуем с футбольной сборной Аргентины на чемпионаты мира и Кубок Америки. Были на мундиале четыре года назад. Очень рады, что доберемся и до России. Мы очень любим путешествовать, и если везде так будет, как в Беларуси, тогда наше турне удастся.

Мундиаль начинается уже в Беларуси: о чём говорят болельщики, которые едут через нашу страну на ЧМ по футболу-51

Найджел Холдер, футбольный болельщик (Великобритания):
Пока мало знаем о Беларуси, но слышали, что это очень красивая страна. На границе нет проблем. Мы уже проезжали здесь в Украину на чемпионат Европы шесть лет назад.

Шумная футбольная компания берет курс на Москву, но в пункте пропуска тише не стало. Эстафету принимают самые голосистые из фанатов – британцы.  

Мундиаль начинается уже в Беларуси: о чём говорят болельщики, которые едут через нашу страну на ЧМ по футболу-54

Свои голос за туристическую привлекательность Беларуси готов отдать и неторопливый немецкий болельщик. На тракторе, который старше своего владельца всего-то на 12 лет, 70-летний бюргер объезжает автомагистрали. На тихоходе Губерт Вирт не спеша оценил все достоинства Беларуси.

Мундиаль начинается уже в Беларуси: о чём говорят болельщики, которые едут через нашу страну на ЧМ по футболу-57

Мундиаль начинается уже в Беларуси: о чём говорят болельщики, которые едут через нашу страну на ЧМ по футболу-59

Губерт Вирт, футбольный болельщик (Германия):
Беларусь – супер! У вас красивая природа, хорошие дороги и очень чисто. А еще отличные люди. Мне часто сигналят, машут руками и улыбаются.

Улыбки вызывают и некоторые околофутбольные новости мундиаля. Англичане, например, побрезговали из рук девушек в кокошниках караваем. Чего не скажешь о капитане сборной Португалии. Атрибут гостеприимства Роналду довольно уплетал за обе щеки. А вот его соотечественник и коллега предводитель бразильцев – Неймар – проголосовал за ГОСТ по-белоруски.

Мундиаль начинается уже в Беларуси: о чём говорят болельщики, которые едут через нашу страну на ЧМ по футболу-62

Мундиаль начинается уже в Беларуси: о чём говорят болельщики, которые едут через нашу страну на ЧМ по футболу-64

Мундиаль начинается уже в Беларуси: о чём говорят болельщики, которые едут через нашу страну на ЧМ по футболу-66

Евгений Пустовой, СТВ:
Из окон Минсельхозпрода виден обновленный стадион «Динамо». Два разноликих эпитета: Беларусь молочная и Беларусь спортивная воедино соединились на российском мундиале. Дело в том, что легендарная сборная Бразилии в своем рационе использует белорусскую молочку.

Мундиаль начинается уже в Беларуси: о чём говорят болельщики, которые едут через нашу страну на ЧМ по футболу-69

Александр Тищенко, руководитель пресс-службы группы компаний – производителей молочной продукции:
Из большого выбора, который вписывался в райдер, именно продукция белорусских производителей – «БелСыр» – пармезан-сыр выдержанный элитный.

Что касается белкового напитка, можно сказать так: это молочная команда, которая принимает участие в чемпионате мира.

Мундиаль начинается уже в Беларуси: о чём говорят болельщики, которые едут через нашу страну на ЧМ по футболу-72

# Чемпионат мира по футболу # Евгений Пустовой # Фотофакт

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