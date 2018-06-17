Мундиаль начинается уже в Беларуси: о чём говорят болельщики, которые едут через нашу страну на ЧМ по футболу

Новости Беларуси. Жаль, конечно, что белорусские футболисты не выйдут на поля мундиаля, но это совсем не означает, что страна остается в стороне от грандиозного события, которое, кстати, впервые проходит так близко от нашей границы, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Евгений Пустовой – в поисках белорусской причастности. Россия ликует, поет гимн и перепевает известные песни. Беларусь радуется вместе с друзьями. И создает торжество спорта, начиная с общей границы Союзного государства.

Евгений Семенюк, заместитель начальника отделения пограничного контроля пункта пропуска «Брест»:

Сотрудники пограничной службы тоже любят футбол, тоже представляют атмосферу этого праздника. Естественно, эту атмосферу надо приумножить для лиц, которые пересекают границу. Вопреки расхожему мнению, все дороги мундиаля ведут сейчас не в Рим (к слову, сборную Италии отфутболили еще на этапе отбора), а в российские города. И по дороге из Европы за спортивными эмоциями – Беларусь.

Антон Бычковский, официальный представитель Госпогранкомитета Беларуси:

На сегодняшний день государственную границу Беларуси пересекли более 1740 болельщиков, которые направляются на чемпионат мира по футболу в Российскую Федерацию. Общее время их оформления в автодорожных пунктах пропуска не должно превышать 15 минут.

Вот так позитивно отзывается в сердцах болельщиков безвизовый режим. C FAN ID – как с дипломатическим паспортом – минимум волокиты. Даже пауза для проверки документов – музыкальная.

На этом чемпионате мира по футболу Беларусь тоже может заработать очки.

Пабло Нестерук, футбольный болельщик (Аргентина):

В Беларуси мы впервые. Но слышали, что Марадона скоро будет тренировать вашу команду. Он великий!

Всколыхнет ли латиноамериканский кудесник мяча «памяркоўны белорусский футбол»? Покажет время. Но пока белорусской сборной в списках нет, зато у федерации есть оправдания.

Юрий Вергейчик, генеральный секретарь Ассоциации «Белорусская федерация футбола»:

Начинать надо с материальной базы. Когда мы создадим условия для всех наших детей, и они будут играть в футбол, естественно, мы должны создать такую систему, чтобы отбирали лучших. Если мы берем сегодня нашу столицу, только у двух спортивных специализированных футбольных школ есть свои поля.

Марадона будет тренировать брестское «Динамо». Золотая бутса XX века еще и мастер голевого пиара. На чемпионате о ветеране вспоминают не реже, чем о Роналду или Месси. А между тем, в городе над Бугом столько же жителей, сколько во всей Исландии. И эта немногочисленная страна с небольшим количеством полей все же добралась до чемпионата мира. Футбол – волитивный вид спорта. Говорит генсек предсказуемого фаворита отечественного футбола – клуба БАТЭ.

Андрей Вашкевич, генеральный секретарь ФК БАТЭ (Борисов):

Все хотят вырастить Месси. Но Месси один, несмотря ни на что. Все хотят вырастить Криштиану Роналду. Но он один. Поэтому должны совпасть очень много факторов, чтобы у нас появились настоящие звезды: от детско-юношеского футбола и до всей остальной пирамиды. И все же счет и на табло мундиаля, и общей атмосферы – и в нашу пользу.

Никита Козырев, директор по розничному бизнесу коммерческого банка:

Очень многие могут приехать сюда, посмотреть, как что устроено у нас, как работает. Конечно, это реклама бренда нашей страны. Топ-менеджер белорусского банка Никита Козырев со стадиона – в офис. Даже галстук завязать не успел. В России сейчас тысячи наших. Это же жест транснационального духа.

Никита Козырев:

Беларусь всеми силами болеет за Россию. Может быть, это и помогло им – 5:0? Никита Козырев:

Я думаю, что свой вклад белорусы тоже внесли, когда поддерживали их на стадионе.

Белорусов на мировом первенстве столько, что про них даже сюжеты снимают. Впечатлений у белорусского блогера Анны Банасевич – на гигабайты информации.

Анна Банасевич, блогер, спортивный журналист:

Люди очень позитивно настроены. Нет такого: вот, потратили столько денег из моего кошелька, из бабушкиной пенсии. Свои труды спортивного журналиста Анна совместила с пиаром родной Беларуси. Мол, и на наших стадионах будет праздник. Вновь хоккея и впервые – Европейских игр. Анны Банасевич:

Когда я приезжала, говорила, что я из Беларуси. Мне говорили: «У вас чемпионат мира по хоккею. А как? А что? Вот, визы. А у нас без визы можно приехать на несколько дней». Это людей очень располагает. Когда ориентируешь людей по ценам, тоже всё очень радостно воспринимается. Футбол мирового уровня – это еще и лучшая рекламная платформа. Беларусь, похоже, смогла себя презентовать. Пабло Нестерук:

Регулярно следуем с футбольной сборной Аргентины на чемпионаты мира и Кубок Америки. Были на мундиале четыре года назад. Очень рады, что доберемся и до России. Мы очень любим путешествовать, и если везде так будет, как в Беларуси, тогда наше турне удастся.

Найджел Холдер, футбольный болельщик (Великобритания):

Пока мало знаем о Беларуси, но слышали, что это очень красивая страна. На границе нет проблем. Мы уже проезжали здесь в Украину на чемпионат Европы шесть лет назад. Шумная футбольная компания берет курс на Москву, но в пункте пропуска тише не стало. Эстафету принимают самые голосистые из фанатов – британцы.

Свои голос за туристическую привлекательность Беларуси готов отдать и неторопливый немецкий болельщик. На тракторе, который старше своего владельца всего-то на 12 лет, 70-летний бюргер объезжает автомагистрали. На тихоходе Губерт Вирт не спеша оценил все достоинства Беларуси.

Губерт Вирт, футбольный болельщик (Германия):

Беларусь – супер! У вас красивая природа, хорошие дороги и очень чисто. А еще отличные люди. Мне часто сигналят, машут руками и улыбаются. Улыбки вызывают и некоторые околофутбольные новости мундиаля. Англичане, например, побрезговали из рук девушек в кокошниках караваем. Чего не скажешь о капитане сборной Португалии. Атрибут гостеприимства Роналду довольно уплетал за обе щеки. А вот его соотечественник и коллега предводитель бразильцев – Неймар – проголосовал за ГОСТ по-белоруски.

Евгений Пустовой, СТВ:

Из окон Минсельхозпрода виден обновленный стадион «Динамо». Два разноликих эпитета: Беларусь молочная и Беларусь спортивная воедино соединились на российском мундиале. Дело в том, что легендарная сборная Бразилии в своем рационе использует белорусскую молочку.