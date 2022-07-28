«Мы проанализировали, было бы шесть медалей». Сравнили результаты международных спортивных состязаний

Международный спортивный календарь радует болельщиков обилием стартов высокого класса. Однако острота конкуренции на них не такая, как раньше. Причина в том, что сборные Беларуси и России отстранены от планетарных состязаний. Международные федерации необоснованно считают, что мы лишние на этих праздниках спортивной жизни, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Не затерялись бы на главных планетарных стартах и наши пловцы. Илья Шиманович на «Играх Дружбы» в Казани на дистанции 50 метров брассом в предварительном заплыве показал цифры 26,45. Это не только национальный рекорд, но и время Ника Финка. Американца, который на прошедшем чемпионате мира в этой дисциплине взял золото с аналогичным результатом. Но можно не сомневаться – в острейшей конкуренции белорус бы прибавил.

Но наиболее показательны результаты в художественной гимнастике. На чемпионате Европы в Тель-Авиве победительницей многоборья стала сенсация турнира – 16-летняя израильтянка Дарья Атаманова, родители которой родом из России. Ее баллы 136 целых и 900 тысячных.

Алина Горносько в Минске набрала 145 целых 550 тысячных балла. Разница – почти 9 очков. В художественной гимнастике – это целая пропасть. То же касается и отдельных видов. Нужно сделать акцент, что Горносько победила далеко не во всех видах.

К примеру, обруч выиграла другая наша спортсменка – Салос. Ее результат выше, чем у Атамановой. Таким образом, Алина Горносько могла стать абсолютной чемпионкой Европы, а Анастасия Салос – чемпионкой в упражнении с обручем. Также обе девушки стали бы мультипризерками европейского форума.

Михаил Прокопенко, начальник управления национальных команд Министерства спорта и туризма Беларуси:

В многоборье мы видим, что у нас отличные перспективы. Что касается отдельных видов упражнений художественной гимнастики, то, мы проанализировали, было бы шесть медалей. Поэтому это тоже очень приличный уровень, и вы видите, что ничто не стоит на месте. Какие бы к нам ограничения не применялись – все равно наши спортсмены доказывают и подтверждают свой уровень, дальше развиваются и улучшают свои спортивные результаты.

До старта международного сезона в фигурном катании осталось совсем немного. Однако и там белорусов и россиян не ждут. Несмотря на то, что ИСУ из-за этого терпит колоссальные убытки, менять свое решение руководители пока не намерены. Для белорусов и россиян прошлый сезон закончился в Пекине. В итоговом олимпийском протоколе наша Виктория Сафонова расположилась на 13-м месте. Это лучший результат в истории Беларуси.