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Белорусские волейболисты успешно стартовали на «Мемориале Платонова» в Санкт-Петербурге

28 июля 2022 19:23
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Новости Беларуси. В Санкт-Петербурге состоялись первые игры традиционного международного турнира «Мемориал Вячеслава Платонова». Всего в состязаниях принимают участие шесть волейбольных команд, среди которых есть наша мужская национальная дружина, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

Белорусские волейболисты успешно стартовали на «Мемориале Платонова» в Санкт-Петербурге-1

28 июля наши парни сыграли против «Динамо» из Ленинградской области в рамках предварительного этапа. Итог порадует белорусских болельщиков: со счетом 3:1 по сетам выиграла наша команда. При этом первая партия осталась за россиянами, но дальше они упустили инициативу, и белорусы сумели совершить камбэк. 29 июля им предстоит сыграть против «Урала». Соревнования завершатся 31 июля. В 2022 году трофей турнира увезла сборная Беларуси.  

# Волейбол # Фотофакт

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