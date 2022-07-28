Футбол. Какие белорусские клубы могут выступить в третьем раунде Лиги конференций?

Минское «Динамо» и борисовский БАТЭ проведут сегодня ответные матчи второго квалификационного раунда Лиги конференций. На кону продолжение еврокубковой компании, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Большие шансы на проход дальше имеет столичный клуб. Семь дней назад бело-голубые при достаточно содержательном футболе минимально уступили «Хапоэлю» из Беэр-Шева. Поражение (счет –1:2) обидное, но не критичное. Сегодня просто нужно забивать. А вот положение БАТЭ, если не катастрофическое, то как минимум аховое. Турецкий «Коньяспор» отправил в наши ворота три мяча и может играть просто на удержание. Обе дуэли начнутся в 21 час по минскому времени.

А вот футбольный клуб «Гомель» попрощался с Лигой конференций. Он проиграл и во втором матче греческому «Арису». Но на сей раз наши представители смотрелись более уверенно. Особенно подопечным Невинского удалась концовка. Они даже сумели забить, едва не добыв ничью. Но в компенсированное время номинальные гости, а по сути хозяева, всё же победили – 2:1.

Владимир Невинский, главный тренер ФК «Гомель»:

Пытались сделать работу над ошибками, не позволить игрокам «Ариса» столько много пространства, которое было в первом матче. Хотели обыграть, отыграться. У нас было большое желание. Сдавали на мелкое, но не все моменты завершились так, как планировалось.