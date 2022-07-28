Хоккей. Минское «Динамо» обыграло «Сибирь»

В составе победителей дублем отметился новичок клуба Алексей Емелин, также заброшенная шайба в активе Виталия Пинчука. После первого периода минимально лидировали россияне, однако дальше наши парни сумели переломить ход дуэли и вырвать победу. В воскресенье, 31 июля, подопечные Вудкрофта проведут в столице спарринг с череповецкой «Северсталью». А дальше минскую хоккейную дружину ожидает турнир в Сочи, который пройдет в начале августа.