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Хоккей. Минское «Динамо» обыграло «Сибирь»

28 июля 2022 19:30
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Новости Беларуси. Минское «Динамо» продолжает активную подготовку к предстоящему сезону. 28 июля в рамках товарищеского матча «зубры» обыграли «Сибирь» со счетом 3:2, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Хоккей. Минское «Динамо» обыграло «Сибирь»-1

В составе победителей дублем отметился новичок клуба Алексей Емелин, также заброшенная шайба в активе Виталия Пинчука. После первого периода минимально лидировали россияне, однако дальше наши парни сумели переломить ход дуэли и вырвать победу. В воскресенье, 31 июля, подопечные Вудкрофта проведут в столице спарринг с череповецкой «Северсталью». А дальше минскую хоккейную дружину ожидает турнир в Сочи, который пройдет в начале августа.

# Хоккей Беларуси # Алексей Емелин # Виталий Пинчук # Крэйг Вудкрофт # Фотофакт

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