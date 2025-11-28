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Мужской спринт на Кубке России по биатлону перенесли на 29 ноября

28 ноября 2025 17:44
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Небесная канцелярия вмешалась в график первого этапа Кубка России по биатлону. В связи с неблагоприятными погодными условиями в Ханты-Мансийске организаторы приняли решение об изменении соревновательной программы, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В течении дня фиксировался мороз до 27 градусов. В связи с этим мужской спринт, который должен был состояться 28 ноября, перенесен на субботу, 29 ноября, и начнется в 9:30 утра по белорусскому времени, вследствие чего отменена смешанная эстафета. В завтрашней гонке примут участие 120 спортсменов, в том числе 16 белорусов. Первым из соотечественников на дистанцию отправится Илья Авсеенко, у него третий номер, Дмитрий Лазовский начнет борьбу за награды 11-м, Степан Данилов – 19-м, лидер нашей команды – Антон Смольский стартует 28-м. Напомним, накануне победу в женском спринте одержала наша Анна Сола.

# Биатлон # Илья Авсеенко # Дмитрий Лазовский # Степан Данилов # Антон Смольский

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