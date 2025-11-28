МОК допустил белорусскую фигуристку Викторию Сафонову к участию в Олимпийских играх

Путь на главный старт четырехлетия открыт. Международный олимпийский комитет допустил белорусскую фигуристку Викторию Сафонову к Олимпийским играм 2026 года, который пройдет в Милане и Кортина-д’Ампеццо с 6 по 22 февраля, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Спортсменка будет выступать в нейтральном статусе. Соотечественница завоевала лицензию на мультифорум еще в сентябре. Напомним, на квалификационном турнире в Пекине землячка расположилась на четвертой позиции с общей суммой – 181,91 балла. После этого наша фигуристка должна была дождаться решения специальной комиссии МОК по допуску и вердикт оказался положительным. Таким образом, Виктория стала первой белоруской, получившей право побороться за место на пьедестале на играх в Италии. Отметим, на прошлом форуме в Китае Сафонова была 13-й.