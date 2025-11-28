Волейболистки «Минчанки» потерпели поражение в матче российской Суперлиги

Волейболистки «Минчанки» потерпели поражение в матче регулярного чемпионата женской российской Суперлиги. Наши девушки на выезде встречались с челябинским «Динамо-Метар», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Со старта хозяйки площадки завладели преимуществом и оставили первый сет за собой с уверенным счетом 25:16, однако затем белоруски перехватили инициативу и в довольно напряженной борьбе сумели записать в свой актив следующие две партии – 25:23; 25:21.

Накал дуэли нарастал, и четвертый игровой отрезок вновь прошел под диктовку соперниц. Все решилось на тай-брейке, там расстановка сил оказалась на стороне россиянок, они и праздновали итоговую победу – 3:2.