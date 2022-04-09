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Теннис. Белорус Илья Ивашко попал в сетку турнира в Монте-Карло

09 апреля 2022 17:11
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Новости Беларуси. Обнародована сетка очередного теннисного мастерса. На сей раз турнир категории 1 000 состоится в Монте-Карло. В основную сетку попал один белорус – Илья Ивашко, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Теннис. Белорус Илья Ивашко попал в сетку турнира в Монте-Карло-1

Правда, жребий был совсем неблагосклонен к нашему земляку. В первом круге одиночки ему выпало помериться силами с 21-й ракеткой планеты и 16-м сеяным Лоренцо Сонего. Итальянец звезд с неба не хватает. Однако все мы знаем, насколько хороши апеннинцы на грунте. Тем не менее играть можно и нужно. А тем более набирать форму после травмы.

# Теннис # Илья Ивашко # Лоренцо Сонего # Фотофакт

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