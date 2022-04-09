Теннис. Белорус Илья Ивашко попал в сетку турнира в Монте-Карло

Правда, жребий был совсем неблагосклонен к нашему земляку. В первом круге одиночки ему выпало помериться силами с 21-й ракеткой планеты и 16-м сеяным Лоренцо Сонего. Итальянец звезд с неба не хватает. Однако все мы знаем, насколько хороши апеннинцы на грунте. Тем не менее играть можно и нужно. А тем более набирать форму после травмы.