Волейбол. «Минчанка» проиграла «Липецку» и завершила выступление в российской Суперлиге

Новости Беларуси. Матчем с командой «Липецк» «Минчанка» попрощалась с розыгрышем российской Суперлиги, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Для нас это противостояние определяющего значения не имело. В любом случае наши девушки оставались без плей-офф.

Но красивую точку поставить наверняка хотелось. Тем более, что соперничали вовсе не с грандом. Турнирные пути клубов в нынешнем сезоне уже пересекались. В гостевом матче «Минчанке» удалось навязать борьбу, но не более. Нынче же представился отличный шанс взять реванш. Увы, но не получилось. Хотя «горожанки» были к этому максимально близки. Оппоненты доигрались до пятой партии. Но в концовке «Липецк» взял верх – 3:2.