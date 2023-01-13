«Очень интересный финал». На Первом открытом Кубке Беларуси по пулевой стрельбе разыграли два комплекта наград

В спортивно-стрелковом комплексе имени Тимошенко продолжается Первый открытый Кубок Беларуси по пулевой стрельбе, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В соревнованиях принимают участие расширенные составы национальных дружин Беларуси и России.

Сегодня было разыграно два комплекта наград. В первом упражнении в стрельбе из пневматической винтовки в смешанной команде вне конкуренции были российские дуэты. Победителями турнира стали Виолетта Одинаева и Евгений Панченко. Более острая и напряженная ситуация сложилась в финале стрельбы из пневматического пистолета с 10 метров. Бронзовую награду в этой дисциплине завоевал представитель Беларуси Андрей Казак. Примечательно, в стартовой восьмерке наряду с отцом свои навыки демонстрировал и его сын Иван – в итоге он стал четвертым. А в финальной дуэли сошлись два россиянина, Антон Аристархов и Артем Черноусов. В драматичной борьбе победу одержал Аристархов. Серебряный призер Олимпиады Артем Черноусов занял второе место.

Антон Аристархов, победитель I этапа открытого Кубка Беларуси по пулевой стрельбе:

Вообще финал изначально шел не так, как хотелось. Я даже в какой-то момент подумал, что, наверное, сегодня без медали. Но все равно старался, конечно, как-то выйти в призы. Когда мы вышли с Артемом за золото… Просто у нас это не первый уже такой медаль-матч за золото с Артемом. Эти финалы постоянно прямо очень напряженные. Он все-таки стрелок довольно сильный, призер Олимпиады и прочее. Даже словами не описать, просто очень интересный финал. Я всегда счастлив стрелять их, потому что от них я становлюсь сильнее.

Артем Черноусов, серебряный призер Олимпийских игр, серебряный призер I этапа открытого Кубка Беларуси по пулевой стрельбе:

Ощущал неимоверную тяжесть бытия, скажем так. Мне кажется, немножко приболел, давалось очень тяжело. В целом финал получился интересный. Я думаю, для зрителей он был тоже интересен, зрелищный. Хорошо поработал. Я думаю, мой коллега Антон тоже. Отличный старт для нового сезона.