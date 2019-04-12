На 3-м этапе Кубка Беларуси по пулевой стрельбе определились победители в микстах

Новости Беларуси. 12 апреля на 3-м этапе Кубка Беларуси по пулевой стрельбе определились победители в упражнениях из малокалиберной винтовки на 50 метров в положении лежа – микст и пневматического пистолета на 10 метров, также микст. Это новые виды программы, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Сперва выясняли отношения дуэты винтовочников. В этом разделе победа досталась паре Мария Мартынова и Юрий Щербацевич. В стрельбе из пистолета победу праздновали Виктория Чайка и Абдул-Азиз Курди.

Миксты входят в программу II Европейских игр, которые примет Минск этим летом, однако они пока не являются олимпийскими дисциплинами.