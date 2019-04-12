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На 3-м этапе Кубка Беларуси по пулевой стрельбе определились победители в микстах

12 апреля 2019 14:35
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Новости Беларуси. 12 апреля на 3-м этапе Кубка Беларуси по пулевой стрельбе определились победители в упражнениях из малокалиберной винтовки на 50 метров в положении лежа – микст и пневматического пистолета на 10 метров, также микст. Это новые виды программы, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

На 3-м этапе Кубка Беларуси по пулевой стрельбе определились победители в микстах-1

На 3-м этапе Кубка Беларуси по пулевой стрельбе определились победители в микстах-3

Сперва выясняли отношения дуэты винтовочников. В этом разделе победа досталась паре Мария Мартынова и Юрий Щербацевич. В стрельбе из пистолета победу праздновали Виктория Чайка и Абдул-Азиз Курди.

Миксты входят в программу II Европейских игр, которые примет Минск этим летом, однако они пока не являются олимпийскими дисциплинами.

На 3-м этапе Кубка Беларуси по пулевой стрельбе определились победители в микстах-6

Игорь Басинский, главный тренер сборной Беларуси по пулевой стрельбе:
Мы пробуем тех, кто будет выступать на Европейских играх: Маша, Юра, Илья, Женя, на пистолете это Курди, Чайка.

# Стрельба # Игорь Басинский # Фотофакт

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