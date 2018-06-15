Сыграет ли на чемпионате мира по футболу главная звезда сборной Египта Мохаммед Салах?

Новости России. 15 июня на чемпионате мира по футболу сыграют шесть сборных, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В группе А египтяне сыграют с уругвайцами. По-прежнему неясно, примет ли в этом матче участие главная звезда африканцев – Мохаммед Салах. В финале Лиги чемпионов спортсмен получил травму и был вынужден покинуть поле. Он обещал восстановиться к ЧМ.

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Две игры пройдут в группе Б. Сперва марокканцы сразятся с иранцами, а затем настанет черед принципиальной дуэли географических соседей – португальцев и испанцев.