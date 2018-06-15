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Арина Соболенко вышла в третий круг теннисного турнира в Нидерландах

15 июня 2018 12:12
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Турнир WTA проходит в Нидерландах. 14 июня Арина Соболенко и австралийка Айла Томлянович прекратили выяснять отношения из-за дождя, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Арина Соболенко вышла в третий круг теннисного турнира в Нидерландах-1

Первый сет остался за австралийкой – 6:3, а второй взяла наша спортсменка – 7:6.

Сегодня, 15 июня, Соболенко не оставила никаких шансов оппонентке – 6:0. На сегодня запланирован и парный поединок с участием Арины: она и россиянка Вероника Кудерметова сразятся с немецко-голландской парой Мертенс – Схюрс.

Арина Соболенко вышла в третий круг теннисного турнира в Нидерландах-4

# Теннис # Арина Соболенко # Фотофакт

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