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Юношеская сборная Беларуси по футболу проиграла команде Словакии во втором товарищеском матче

15 июня 2018 12:02
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Новости Беларуси. Юношеская сборная Беларуси по футболу U-18 проиграла команде Словакии во втором товарищеском матче 2:4, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Юношеская сборная Беларуси по футболу проиграла команде Словакии во втором товарищеском матче-1

 Уже в первом тайме соперники забили дважды, но на 30 минуте Максим Мякиш «размочил» счет. Во втором тайме Дмитрий Матяш сравнял цифры на табло, однако в последние минуты игры словаки снова вышли вперед.

Юношеская сборная Беларуси по футболу проиграла команде Словакии во втором товарищеском матче-4

# Футбол Беларуси # Фотофакт

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